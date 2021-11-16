全球為了延遲地球暖化，先進國家紛紛提出燃料汽車轉化成電動汽車的時間表，歐盟甚至提出2035年要求所有汽車必須全面電動化，預先讓所有的汽車廠做好準備。

在此同時，特斯拉電動車銷售數量，已經竄升到全美第一。訂購一部特斯拉，交貨時間三個月起跳，但是民眾依然願意耐心等候，因為在此同時，汽油的價格已經飆升到數年來的最高，一個月連漲七次，讓電動車更是奇貨可居。

許多消費者就是因為擔憂汽油短缺，加上強烈的環保概念，讓他們捨棄燃油汽車轉為電動汽車，而電力公司也順勢推出半夜供電降價的優待，鼓勵民眾避開高峰時間進行汽車充電，可以節省可觀的電費。

反觀蔡政府上台之後，一邊要放棄低價的核能發電，一邊企圖用再生能源來替代核能，但是時間上緩不濟急；僅靠天然氣發電，供電能力自然受到限制，而且電費必然十分昂貴。

目前一到夏天，輪流限電及斷電的情況屢見不鮮，未來如果所有的機車及汽車多數改用電能驅動，所需的電力供應將更加吃緊。以目前再生能源的供電情況，絕對無法彌補放棄核能發電的空缺，請問蔡政府你們將如何應對？

更何況一旦台海情勢緊張，天然氣的海運供給必然受到影響，缺電的情況將更加嚴重。不知蘇院長一再阻擾核四恢復運轉，是否有更好的替代方案？一旦台灣缺電，半導體工廠受到影響不說，民生用電及汽機車用電，都將受到巨大的衝擊，讓百業停擺。這已經不是國安問題，極可能讓整個國家經濟崩盤。這不是靠著指責中共或在野黨，就可以將所有責任推得一乾二淨的。

嘴巴喊著要「抗中保台」，卻完全沒有做好任何實質準備；如果缺電問題不能解決，天然氣進口存有潛在高風險，一旦台海局勢緊張，台灣究竟還能撐多久？

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