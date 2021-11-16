美中元首拜登與習近平的第一次線上高峰會算是結束了，但「拜習會」也同時開啟了一輪雙方鬥爭的新大門，這個鬥爭就是台灣問題。

在華府白宮的新聞稿中，拜登總統重申了一個中國政策。而這次有關「一個中國政策」的用語，出現了一些不同於以往的更動，正是因為這些更動留下了未來雙方有各自解讀的空間。

美國從柯林頓總統時代開始，就把其原先的「一個中國」政策，含混地改稱為「我們的一個中國政策」（our One-China policy），其內容為「一法三報，即台灣關係法與美『中』三個聯合公報」；此一概念遂延用至今，一直到此次拜習會前，美國白宮發言人還明白表示，美國的「一個中國政策」是不同於北京的「一個中國原則」的概念。

而在此次的線上高峰會中，據白宮的新聞稿，拜登有關一中政策的說法成為：美國的一個中國政策內容是「台灣關係法、三項聯合公報及六項保證」；並且「美國強烈反對片面改變現狀或在台海暗中破壞和平與穩定」。嚴格而論，在這樣的高峰會中說出這樣的政策，無異於一種承諾。

拜登的這個說法，若就美中關係中有關台灣議題的混亂歷史發展的過程來看，算是有了一個說法，但這個說法的解釋權又必然引發爭議。在台灣問題上，美國自柯林頓總統時代開始了三不政策的說法，即「不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持兩個中國」。到了小布希時代改為「不支持台灣獨立、反對台海兩岸片面改變現狀」。歐巴馬時代因為台灣是馬英九政府執政，沒有台獨的問題。川普執政後，政策全面大亂，尤其是後期的國務卿蓬佩奧為對抗北京，完全把台灣當成一顆棋子，毫無一貫政策可言。

拜登上台後，美國的政策方才出現穩定的跡象。雖說此回在白宮的新聞中，拜登把「我們的一個中國政策」用回了原形的「一個中國政策」，但是在隨後的用語中的確留下雙方可以各說各話的空間。嚴格而論，「反對台海兩岸片面改變現狀」一詞，是延襲了小布希時代的用語；但原先的「不支持台灣獨立」一語，演變成為「暗中破壞和平穩定」，在解釋上更可能出現包山包海的寬廣。例如在小布希時代，華府與北京曾出現形同共管陳水扁政府的作法；即是，大陸國台辦主任陳雲林一年赴美至少兩次，與美方國務院官員就有關台灣問題進行對話，有識者認為這就是由北京就陳水扁政府的作為及政策提出控訴，由美方來裁決；形同共管。

於是，這個「暗中破壞和平穩定」之說，雖未明言不支持台獨，但在大陸的媒體中已出現「美國不支持台灣獨立」之說。

就美方而言，此說最多只能算是退了半步，因為並未表明不支持台灣獨立，而且最重要的是爭取到了最少一半的解釋權，美方有權認定何謂「暗中破壞和平穩定」；於是美方對民進黨政府可以有更強的影響力。當然，北京雖未要到美方反對台獨之說，但也等於爭取到了一半「暗中破壞和平穩定」的認定權，並且可以將之做為未來與美方討價還價的依據。最重要的是，北京至少在美方的默許下，對民進黨政府的去中國化、台獨化與暗中走向分裂意圖擁有了某種介入的權力。

可以說，這次峰會在對台問題上，不論是否經由事後的解釋，至少雙方都找到了本身擁有某種權力介入的藉口。這當然是雙方實力比拚的結果，也留下了未來雙方介入與鬥爭的空間。悲哀的是，民進黨政府因為虛無的台獨分裂意識，卻把台灣淪為一個無主的公共戰場場域！（作者為資深媒體人）