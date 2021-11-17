衛福部長陳時中被爆料，去年6月15日到北市內湖高檔義式餐廳接受宴飲，隨後數日又遭爆，在有樂師與音效人員的陽明山，接受一場家庭聚會。不過此一風波，陳時中受訪表示有政治操作的感覺，隨後便有查證訊息來源，指出首先投放影片源自中國大陸，在媒體報導後，有心人又上演一場政治愚民話術，網軍帶風向反攻。但是政務官倫理操守，還有最基本的人格問題，是可以這樣泛政治化扭曲嗎？假如成人世界用虛偽和謊言建構，也能成為當官守則，那這個國家未來豈不是永在黑暗洞穴中。

英國、美國、捷克早就有衛生官員因個人在防疫上欠缺私生活自律而負責下台，不過當台灣面對此狀況，有意者卻先噴政治口水，扯到民進黨內初選佈局。隨後又用超高效率指出，陳時中到包廂入場費要價2萬5千元餐廳影片，最先外傳源頭是來自中國大陸，馬上又操作成中共在扯執政的民進黨後腿，還可扯上假新聞。但「人民是國家的主人」，監委也須用政務官當有行政倫理和自我要求去冷靜思考，假若陳時中都坦承影片內容為事實，那政務官失德墮落，可以用首發源自何處來打發了事嗎？

即便去年6月7 日微解封，但保持室內1.5公尺，室外1公尺社交距離和戴口罩，仍是衛福部在連續劇日常記者會中要求民眾配合，並有相關罰則，這段期間遭開罰的民眾不少，現在陳時中為了參加「官商友誼歡唱會」，觸犯諸多公衛法令，這說一套、做一套，唱歌、吃美食、抽菸樣樣來。院長蘇貞昌還氣得痛罵，影片外流非常惡劣，那請問監委和廉政單位以後要如何依法端正政風。

從新冠肺炎全球大流行，到官方與媒體置入行銷和報導下，陳時中晚上睡辦公室，為了疫苗政策讓立院通過、人民付錢，最後大企業和宗教團體出錢出力，過程中還被政府卡，弄到蔡英文出面、郭台銘談判，連同行女助理穿牛仔褲也莫名其妙被拿來批鬥。現在陳時中敗德亂了政務官倫理，不去論事實和該不該，卻先扭曲成政治毒手在下毒，那在這段期間打疫苗死亡者，怪不得被官方認證死因都出在自身有病。

衛福部長再忙也趕場歡唱，對多金商人有情有義，對亡者家屬卻虛情假意、演戲一場，鄉親啊，台灣人的悲哀是你我的罪過嗎？！

（作者為文字工作者）

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