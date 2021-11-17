「尚餘遺策艱難甚，誰與斯人慷慨同？」毛鑄倫（1947.12.20－2020.7.28）、王曉波（1943.1.16－2020.7.30）在兩天內去世，陳曉林如此悼之。

他們一生致力於中國的和平統一，惜在身前沒看到這一天的來到。

在7月28日晚，我貼出FB：「我的老師李登輝要死了。我去睡覺了。」

睡在床上想，我要寫李文，那就要寫7月1號我們第4屆政大東亞所的同學會上，毛鑄倫提李登輝1972年教我們「農業經濟」，下課李不去教師休息室，反在班上與我們閒談，他會拿出一包新的555香菸，那時是很高檔的，拆掉金包條請同學吸。那天同學都談了些回憶。

我是不記得李上課到底教什麼，但是毛鑄倫倒是被李登輝打了最高分的，而毛後來則是一貫反對李老師的媚日反中路線。

同學會前，我與毛走過延平南路舊國民黨「革命實踐研究院」，我還說這里巷子是劉乙光家，毛小時常來，劉是陪同張學良多年的特勤組長，劉家與毛家很熟。我倆說，現在這些老人都不在了。哪知，毛也沒過月底。

毛父祖讓是山東人，抗戰時他在貴州開陽縣做事，結識了劉乙光等，後來1950年蔣介石把張學良遷到高雄壽山要塞住，那裡也就是228時暴民攻打中國人的所在，清泉的招待所空出，毛就被父親帶去住了一段時間， 說是還光個屁股還在那日式地板上爬來爬去。

我就想著這些事睡去。

7點早起，太太來告：「毛鑄倫昨去世！」我初還想，這昨天不是說了嗎？後立悟，是毛。一時無言。毛是下午2點42分，要去醫院洗腎，就在客廳倒下，心肌梗塞。

我驚，因為他洗過腎就還好，生活尚正常，每天在我的臉書寫打油詩笑我，多到可出本「毛語錄」。

統聯主席紀欣說：「鑄倫兄於9年前生病，8年前開始洗腎，這兩年又多次截肢，但他總是關心國事，中國統一聯盟轉換為政黨事，以及觀察雜誌事，而且筆耕不輟。過去幾年，他最大的消遣是在臉書上放些訊息，或放些他早年喜愛過也會唱的西洋歌曲，我每次看到總感到無比安慰，知道他身體及精神還好。我尤其喜歡讀他寫給郭冠英的打油詩，雖極盡諷刺之能事，卻充滿了感情，充滿了對統一的盼望。我相信這是他在拒絕包括我在內的朋友去醫院或家中看他，刻意釋放的訊息，要我們放心他還健在，他還在奮鬥。6月下旬他主動來稿〈央視1958炮擊金門幾點補充〉，文中充滿對台灣前途的憂心，看後我不禁自言自語，老毛，老毛呀，放心吧，你的苦心及憂心，不會沒有人懂。」

有些「毛語錄」，我怕女兒不懂，以為毛伯伯在譏罵她，我還特別交代女兒，絕對不要不悅，只要毛願意寫，代表身體好就好，何況他笑糗我的也都對。雖然有時胡謅的「五言噘句」不那麼合體制。

3月間我父逝，毛寫：「千金和番施然去，郭老爺子駕鶴歸；偽倭借疫猛謀獨，家國雙憂身心衰。」

作者郭冠英與毛鑄倫（右二）合影。（圖／郭冠英提供）

去年我70歲生日，毛和張安樂站起來講了很多當年趣事，全場笑悅。毛說：「老張民國49年便跟兄弟在建國中學（高中）同班同學，友情長達58年矣。他非常聰明，念書毫不費勁，成績優秀，可能因為天性俠義，嫉惡如仇，懷抱一清天下之大志，多年的跌宕禍福，言行無改，是有大勇的豪傑之士，由衷欽佩。」

我想，同樣的話，朋友們也可這樣對毛講。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】