要是常常收看兩岸文化網路節目的好朋友們，近期一定會聽到這句開場白自我介紹：「您好，我是寶島帥女生，黃愷嘉，可以叫我阿嘉！我是台灣新竹人，喜歡旅遊，喜歡傳統文化，喜歡拍影片，喜歡……現在，我把我的喜歡，變成我的目標，我的事業，我和我的大陸小夥伴在廈門創立雲來集文旅！」今天的故事，就是要分享筆者今年初在廈門認識的台灣青年黃愷嘉。

第一次認識愷嘉的時候，就感受到她非常富有朝氣，特別是有多年導遊執業經歷的她，拿起麥克風不管是主持還是講解歷史文化都是頭頭是道專業得不得了，或許是因為對於中華文化和歷史方面有著相同的愛好，就此也成為了無話不談的好朋友並且多次合作。

我們的第一次合作，是在位於廈門思明區兩岸青年心家園裡的「兩岸共同記憶館」，進行一場線上導覽直播，該館展示了台灣近現代的歷史文化和閩台之間的民俗文化，是讓兩岸鄉親認識彼此親上加親的展覽館。為了讓這場直播能夠活潑生動又不失專業，能夠吸引眾多鄉親收，愷嘉提前兩天早早就約我到現場，從走位到定稿，每一項細節都親自操刀彼此理順過才真正上線，因為這樣認真的態度，我們在正式的直播時候吸引了眾多觀眾一起在線上互動，讓更多的兩岸觀眾們知道原來廈門思明區還有個「兩岸共同記憶館」。

由於這次成功的直播合作，讓我對於這位初到大陸創業的寶島帥女生只有一個字來形容，那就是「帥」，且一定會成功創業。就在接下來的短短幾個月的日子裡，愷嘉在事業上也不斷蒸蒸日上，多次代表台灣青年參加兩岸媒體採訪和採風活動，比如在今年六月她參加「台青看廣河，我為甘肅代言」活動裡，通過台青直播參與鄉村振興專案中，聽到甘肅的幼稚園小朋友也在念鄉愁，真的非常感動。這也不禁讓她想起在台灣擔任導遊時面向大陸遊客推薦台灣的美景美食，然而今日的她自己卻「轉個身」，站在大陸，面向台灣推薦大陸的風土民情大好河山。

更值得一提的是就在今年十月，愷嘉身負另一個任務，那就是在北京故宮「紫京城」裡擔任愛心研學營隊的導遊，面向一群來自大陸偏鄉的中學生們介紹故宮的歷史，就如同愷嘉對著學生們說的：「愛是流動的，收到愛之後把它分享出去，世界就會變得更好；今天你受幫助，埋下一顆種子，未來幫助別人，善會不斷循環下去。」這樣充滿愛與滿滿正能量的她，不只感染了這群偏鄉孩子更感染了她周遭每一位兩岸好友。作為愷嘉的朋友也真正被這股愛與正能量感動到，有時候看看今日兩岸關係吵來吵去時，再看看愷嘉的愛與正能量，這不就是當今兩岸同胞最需要的嗎？

作為行動派的愷嘉不只身體力行，她在廈門成立的雲來集文旅公司的核心理念就是「弘揚中華文化，講好兩岸故事」。因此愷嘉在向筆者介紹雲來集文旅最主要的兩項業務，就是香道文化推廣以及運用新媒體推廣文旅專案，一個就是有形的文化產品，一個是無形的文化產品。

在有形的文化宣揚，就是愷嘉從小就熟悉的香道文化，因為從小接觸佛教，對於經典義理，修持儀軌，乃至於佛教的歷史背景，都有濃厚的興趣。而香道文化源於佛學又不止於佛學，其蘊含悠久的文化內涵與厚重的歷史沉澱， 但隨著社會的發展，「香道文化」越來越被忽略，傳統文化一定要世代延續傳承，所以愷嘉立志把香道文化傳承下去，立志成為一個賣香人。公司近期推出「雲起時 天然線香」系列，是中式薰香，愷嘉的終極夢想就是讓傳統香道融入年輕人的生活，所以包裝做得鮮亮年輕，希望用新的包裝新的感受，讓更多年輕人認識傳統香道，進而讓它成為生活的一部分，剛好大陸當前颳起一股「國潮正潮」的無形文化可以融入其中。

此外愷嘉也以「互聯網+文旅」的模式，與旅行社進行商務合作，通過拍攝視頻的方式，線上進行新媒體宣傳，線下設計文化旅遊路線，賦予旅遊文化內涵，成為一種旅遊時尚。現在愷嘉的團隊在廈門已經開發了鼓浪嶼、白塘灣、集美嘉庚文化等文旅路線。

就如愷嘉常常說的，她的事業核心理念就是「弘揚中華文化，講好兩岸故事」，將滿滿的愛與正能量傳遞於兩岸間。作為愷嘉的好朋友永遠都要力挺這位滿滿正能力的「寶島帥女生」，因為能將專業和興趣結合來創業的人真的不多了，但更令我欽佩的是她在疫情最嚴峻的時刻，選擇離開台灣的舒適圈毅然決然來到大陸創業。（羅鼎鈞）

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