柯文哲晚間在臉書加碼痛批，疫苗是公共政策，並不是在包廂裡飲宴的個人行為，民進黨不應讓國產疫苗變成笑話，更不要把信賴政府的人民作為替政府解套的工具人。（摘自柯文哲臉書）

國產高端疫苗面臨的嚴重問題，最終無法通過國際考驗，如今真的應驗了！

疫情指揮中心宣布，接種2劑高端疫苗後，有需要赴美國的民眾，可至醫療院所「混打」國際認證的AZ、莫德納、BNT疫苗。然而台北市長柯文哲直言，打高端是「白打了」，加打國際疫苗，這叫「重打」，因為高端不被國際社會承認，所以這不是「混打」。

其實早在今年5月底，擔任「衛福部食藥署」疫苗審查委員的中研院院士陳培哲，即因不願為高端背書而辭去審查委員工作，當時高端的問題就已現端倪。現在既可悲又可憐的是，台灣已有77萬民眾接種高端；這些人有許多是因為工作關係（例如老師），而當時疫苗缺乏，被迫必須打完疫苗始能進入工作場所。

目前高端終於面臨不被國際認證的難題，只有4國認可高端疫苗；而與我們關係堅若磐石的美國老大哥竟然也不買帳。疫情指揮中心指揮官陳時中卻說，美國對高端接種的處理「怪怪的」，但陳也說不出來究竟是怪在哪裡。其實歸根結柢，真正怪的是從我們的防疫政策開始，包括夜郎自大的超前部署、國門防疫出現破口、阻擋民間團體購買疫苗，及提早通過高端疫苗認證。

現在吾人可再次指出，民進黨政府的防疫政策真是荒腔走板，已丟臉丟到國外，而迄今還在掩飾錯誤；疫苗政策因政治力、經濟利益和意識型態問題的介入，而讓高端疫苗及領導無方的陳時中迄今還在「打混」。「錯誤的決策比貪汙更為可怕」，解決之道，高端疫苗及陳時中都應該趕快下架，同時也要追究責任才是！