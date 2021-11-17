自被對岸列為「台獨頑固分子」後，蘇貞昌首次表達對中國的｢善意｣，說台灣不會窮兵黷武，絕不會打中國，也希望中國不要來打台灣。對岸謝謝你喔，寶寶的心好怕怕！

蘇貞昌很喜歡耍嘴皮子，總喜歡用些俏皮話來回擊對手，譬如「台灣人不是被嚇大的」、「就算只有一支掃帚，也會跟敵人周旋到底！」、「桃園有四維、四尾土虱、土龍」；嘴巴太遛有時也會被打臉，譬如「法國沒有斷層帶」，結果證實有；實在被逼詞窮的時候，索幸回嗆質詢他的立委「吵死了！」

說「台灣不會窮兵黷武」，那是指誰窮兵黷武？

以台灣的現狀當然不會動武、不敢動武，你不挑釁對岸，對岸有說要打你嗎？軍費年年漲、向美買武器、向澳討救兵、向日拋媚眼、透露美軍訓台、連美國軍機都三番兩次進來了，人家不能遠遠地觀望一下麼？你沒這些挑釁動作，對岸汽油多喜歡亂花？

馬英九時代怎沒這些問題呢？兩岸來往融洽，小三通、大三通、交流、參訪、觀光、自由行絡繹不絕，也沒聽說水果賣不出去，怎麼到了你們這問題全來了？現在倒打一耙叫人家不要來打台灣，是不是有點「雞向黃鼠狼拜年」的味道？