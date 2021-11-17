中國國家主席習近平日昨與美國總統拜登舉行視訊會議。新華社發布消息指出，習近平向拜登提及統一台灣的主張，並警告美方一些人有意搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，是在玩火，玩火者必自焚。對此，我陸委會則強調，中共一廂情願設定的強迫式終局，沒有人會接受、也絕不可能實現。

習拜會結束後，究竟該如何檢視其間虛實攻防？筆者嘗試從兩岸政府角度切入。首先，就習近平主觀的願望與以其目前國力所展現的「實力原則」來說，習近平認為一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，而歷屆美國政府對此也確曾有過明確承諾，是可以「被理解」的國際政治叢林法則。此外，他沒說錯的「中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望」也是如此。因為，筆者就是中國人也是台灣人，當然真心期待兩岸的中華兒女能共同完成「中華民族的偉大復興」。

然而，習近平應被公評挑戰的部分則有，「台灣問題」的「真正現狀」和「一個中國的核心內容」，不應該是被狹義窄化且弱肉強食的「中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」，觀諸「中華民國」未棄守聯合國會籍前的雙方激烈攻防，且也曾是唯一合法代表中國的歷史事實，此一說法站在兩岸融合、心靈契合的高度來說，則應改為「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中國大陸也是中國的一部分，中華民國政府與中華人民共和國政府是『代表中國』的兩個政府」。其實，話不用多也無須硬拗強加，因為，兩岸目前分治和平共處的「現狀」，才是真正的過渡王道與仁道做法。

陸委會沒說錯的則是，台灣2300萬人民當然應堅定的捍衛主權尊嚴和民主的生活方式，然而，陸委會「睜眼說瞎話」的卻是，對岸不斷加大對台的軍事施壓與恫嚇，這固是事實，但這要歸因於蔡政府一再倚美挑釁對岸，且用切香腸方式企圖改變現狀。

準此，面對此一攸關兩岸「共謀人民福祉」的正確做法，還是那句老話，以良善制度競爭，以誰治理得好爭取更多民心，來讓兩岸人民對中國的未來進行公決。

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