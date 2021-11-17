民間司改會聯手監察院，要逼迫「司法」就範，行文各級檢察署與法院，呼籲若檢方無法舉證「人頭帳戶」的主觀犯意，就不應以「詐欺幫助犯」起訴。

按照「詐欺罪」的要件，如果明知是詐騙集團而依然借出帳戶，這是幫助犯；如果不知道對方是誰，但從常識可判斷「可能」與詐欺相關，也構成「未必故意」而具備犯意；但如果是因為求職等其他原因被欺騙提供帳戶，則沒有主觀犯意，不構成犯罪。

「犯意」存在行為人的腦海裡，很難舉證有或沒有。目前司法實務認為只要帳戶被詐騙集團使用，就構成表面推定「知悉」的條件，所以是行為人要證明自己「沒有」犯意。司改會則認為實務的作法違反了無罪推定，應該是要由檢方舉證被告「有」犯意。

法官不是神，以目前實務的標準，可想見會有無辜的民眾，因為對法律的不了解而出借帳戶，卻因難以舉證「無犯意」而被判有罪（通常可以緩刑）；但若按照司改會的訴求，檢察官也難以舉證出借人頭帳戶者「有犯意」，基本上就是「人頭帳戶除罪化」。

有人會說，「寧可錯放一百，不可錯殺一人」，問題是錯放了一位人頭帳戶，就會有一位以上無辜的民眾被騙去老本；這還不是單一個案的問題，此門一開，詐騙集團就可以堂而皇之的到處買帳戶，「安啦，被抓就說你不知道我是詐騙集團就好了，法官會判你無罪。」

換成司改會的大律師們當檢察官，就有能力去舉證人頭帳戶的犯意嗎？還是認為出借帳戶的人權，比被詐騙者的人權來得重要？事實上，你把帳戶「借」給別人，難道不該謹慎一點？在其他案件中，證據的認定也往往是由事實「推論」而得。檢方與法院目前的操作，並不是「推定有罪」，而是依據一定的事實（借用帳戶）而初步認定「知悉用途」。

退萬步言，司改會的主張就算有理，就算實務的確是在「無罪推定」上的高標準上有瑕疵。但誰給司改會這樣的權力，和監察院聯手來干涉審判核心呢？

司改會給法院、檢察署的函文，附上人頭帳戶的無罪判決，說判無罪的法官是「精緻審理」，並表明已向監察院陳情，請司法正視人權問題云云。所以現在是怎樣，司改會拿著監察院的雞毛當令箭？還是監察院給司改會做靠山？哪個法官敢不聽司改會的話，是否就會跟陳隆翔檢察官一樣，遭到被監察院追殺的下場？

說實在的，司改會並不是一個在政治上中立的組織，兩位前執行長高涌誠（監委）、林峯正（黨產會主委）現在都是民進黨的高官；當高涌誠為了段宜康曲棍球案在追殺檢察官的時候，司改會有說一句話嗎？可見司改會跟高涌誠，乃至於跟民進黨根本是連在一起的。

民進黨完全執政，已經掌握了行政、立法、監察，考試等四權，再加上司法權的一半是檢察權，等於五權已有四權半在民進黨手中，剩下法院還能勉強獨立。

重點並不在於法院跟司改會誰有道理，而在台灣社會允不允許，民進黨藉由司改會與監察院，把手伸入司法的審判核心。法官當然有可能濫權，但法官再怎麼濫權，也沒有執政者濫權的危害更大。

（作者為政治幕僚）

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