一句有必要，可以重打國際認證疫苗，瞬間讓高端戰士瞬間變成了高端白老鼠！

隨著各國紛紛開始解封，以美國為首的大多數國家都以美國FDA或WHO認證疫苗完整接種視為入境必要條件，即使是一開始被指揮中心嫌棄到不行的大陸製國藥、科興疫苗，都在認證之列。反觀未做完完整三期實驗，上至總統下至指揮中心強力背書、免疫橋接「領先世界」的高端疫苗卻未能獲得認證，一開始衛福部長陳時中還大言不慚的以「世界不是只有美國」、「疫苗認證持續在溝通中」，用希望及願景試圖為高端疫苗護航，沒想到自信才沒過多久，就頂不住民眾的需求及壓力，宣布接種高端而有出國需求者，可再施打國際認證疫苗！

補打消息一出，當然引發許多口水戰，其實接種高端者的確沒有所謂「混打」、「重打」的問題，因為根本就是「白打」，早在二期解盲完成時，就有許多專家疾呼「中和抗體之幾何平均效價」不等於實際施打保護力，即使是國際認證疫苗，也沒有100%的保護力，更遑論沒有完整三期實驗的高端！要說服別人就必須用科學數據，而非「愛台灣」的意識型態！結果現在有出國需求者須重打兩劑認證疫苗，民進黨更有立委無腦護航，宣稱「多賺到」兩劑疫苗，要知道疫苗接種本身就具有風險，接種四劑的風險及抗體不是只有陳時中一句「出事我無法負責」、莊人祥一句「不得而知」就可以輕輕帶過，這不啻是推卸責任、圖利高端的事實罷了！

事實上，當大家聚焦在「四劑帝國」、「新四劑服英戰士」…等玩笑話時，疫苗事件凸顯的重點是「行政程序」及「圖利」等問題。首先在行政程序上，不管是高端的EUA，或是指揮中心解盲前的下單採購，都是國家行政程序體制的破壞！接著，行政程序體制的破壞，導致明顯有「圖利」廠商之嫌，根據已經曝光的各國疫苗價格，高端是偏高的800多元一劑，而由外國及民間所捐贈的AZ、莫德納及BNT，則低於此價格，其中AZ更是一劑不到高端1/10的價格，民眾花了納稅錢，卻打了國際不認證的疫苗；更甚者這些疫苗或有可能過期打水漂，疫苗政策走到現在，施打捐贈疫苗者遠超過自購疫苗，那麼這些錢，究竟進了誰的口袋？恐怕不是合約需商業保密就可以輕輕帶過！

對照立委質詢「3+11」時，陳時中一句霸氣的「我負責」，再到現在重打疫苗的「我無法負責」，前後態度轉變如此之大，主要是目前台灣疫情已獲得趨緩，而高端疫苗政策是衛福部一手護航，若因疫苗施打再造成人員傷亡，恐怕這次要安全下庄已無可能，可是在圖利、政治算計的背後，又有誰是真正關心百姓需求！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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