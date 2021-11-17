知名網路專欄作家陸之駿一家三口於今年8月23日高端疫苗開打日一早，即欣喜前往桃園大園高中施打首批疫苗。施打前，他還上臉書PO文表示：「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端」。未料，隔日上午9點，陸之駿竟因身體不適送醫，更不幸於到院前身亡。

陸之駿生前曾慷慨陳詞：「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』，不過這卻能用少數人的犧牲，換多數人的平安。」結果竟就一語成讖，真升天成了「獻祭」！惟可嘆，他的以身「支持國安工業高端，而且科學證實，高端最有效也最安全」的絕對忠誠與信任，卻成了蔡英文嘴巴上的一抹泡泡。

針對高端的國際認證，由於眼前只有紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯等四國同意接受施打者入境，且貝里斯的實施日期仍待訂。立委賴香伶乃於日昨在立法院質詢衛福部長兼防疫指揮官陳時中，就蔡英文總統出訪的疫苗認證事宜表達關切。對之，陳時中回應：總統層級出國訪問，各國會有類似「外交泡泡」的禮遇措施。換言之，依「內閣歌神」之意，即指：毋庸擔心蔡總統是否會成為「新四劑服英戰士」！

在新冠疫情猶在國際間持續悶燒之際，小英戰士最好還是別出國溜達。尤其「外交泡泡」之說，最直接引入迅速連結的，必是2019年7月11至22日之間，蔡總統出訪太平洋友邦島國返台時，驚天引爆的國安特勤人員，利用總統專機夾帶私菸闖關的荒誕弊案。是以，與其再鼓吹「外交泡泡」，實不如讓蔡總統好好地待在總統府裡進行國際視訊會議。如此一來，不但總統健康有保障，而且用起讀稿機念稿，也更為方便有效許多。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※