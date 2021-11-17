每回中美舉行高峰會議時，台灣往往坐立不安，直到確認美方沒有改變一貫立場、出賣台灣後，才鬆了一口氣。習拜視訊會議亦然如此。會前，朝野多所揣測，遑遑不可終日，會後，注意到「美國方面重申對台灣的承諾，並強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為」，彷彿吃下了定心丸，於是，再度祭出四個堅持，高談「遇壓力不屈服，得支持不冒進」。

然而，細看國內外媒體報導與官方文件，習拜視訊會談，並未扭轉中美衝突的基本態勢，也未提出降緩台海緊張情勢的具體方案，不知執政當局究竟在樂觀甚麼來著？

會前的惴惴不安，到會後的自我感覺良好，說明了台灣前途操之在人，中美衝突也好，和解也罷，台灣毫無主動權，只得憂心忡忡坐等命運之神降臨。台灣前途，操之在人，源於長期來無論哪個政黨、執政官員與專家學者都飽受美國「荼毒」，獨尊美國價值，錯將美國利益和台灣利益畫上等號，以至於台灣無法建立綜觀全球、獨立思考判斷的國際觀。

何謂「反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作法」？甚麼是現狀？誰來定義？如果，片面改變現狀的結果是讓台海形勢更趨和平穩定，美國又有甚麼理由介入呢？面對兩岸情勢緊繃，台灣為什麼要將命運交給美國？為什麼不能以台海及兩岸和平為目標，用行動來改變現狀？

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