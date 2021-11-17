台灣有許多人喜歡日本，其中有從文化而入，有緣於歷史因緣，也有追求時潮者。

從文化而入是因日本前期雖受中國影響，明治維新後也大量「入歐」，但自有己身立腳處，有陣子，日本的美學、生命態度在西方，還成為東亞的代表。而因歷史因緣，台灣人對日本東西較熟悉，也就自然親近。至於追求時潮，則因戰後日本復甦極快，引領時潮久矣！這些年，雖有韓流爭風，但論及電玩動漫，尤其涉及到歷史人物時，韓流仍遠不能比。正因此，台灣人之喜歡日本乃是可以被理解的。當然，有些人不只喜歡，還歌頌當年的殖民統治，那就是徹底的異化了。

然而，無論是什麼原因親近日本，基本對日本戰國時期的種種則都熟悉，許多人談當時的武將、謀略，也就順手拈來。

日本戰國指的是從15世紀中葉到17世紀一百多年間群雄並起、略地征戰的時期，其名出自著名武將武田信玄制訂的《甲州法度次第》中「天下戰國之上」一語，信玄更以孫子兵法「疾如風、徐如林、侵略如火、不動如山」為用兵指南，成就一代傳奇。直言之，日本戰國，對應的，正是先於它1600年的中國戰國。日本戰國因略地征戰，生命處於極端狀態，故生民雖苦，卻出現諸多於絕境中逆生的豪傑，為後人津津樂道，日本大河劇最多的主題就出自戰國，小說、電影、動漫、遊戲亦如此。在日本，它是不朽的創作泉源，多少人的生命智慧亦由此出。

相比於此，中國戰國更早就有同樣角色。老子、孔子雖出於春秋，揚其說者的孟子、莊子則生於戰國，當時諸國競逐，合縱連橫，為得天下，儒道外，法、墨、縱橫、兵、陰陽諸家亦各顯其能，更有《荀子》、《列子》、《韓非子》、《六韜》、《呂氏春秋》之作，詳列國之興亡、事之成敗。而台灣人只喜從日本戰國汲取用事為人之策，卻少參照日人師法且著作更具經典的中國戰國，亦屬怪事。

怪事，跟多年來的「去中國化」有關，意識型態掛帥，就將原屬自家的東西棄如敝履。君不見，就以《韓非子．亡徵篇》談國家「可亡也」的48個特徵為例，其中：「恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國」「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交」，放在當今台灣之倚美日而侈言抗中，不就非常貼切！

「簡法禁而務謀慮，荒封內而恃交援」，新冠疫苗之護國產，最後只能倚靠外來捐贈，也對應了此句。

「見大利而不趨，聞禍端而不備，淺薄於爭守之事，而務以仁義自飾」，兩岸間，自詡為仁義，俯視對方；淺薄於爭守，竟日為中華隊、台灣隊之名糾結，正此之謂。

「辭辯而不法，心智而無術，主多能而不以法度從事」，「很剛而不和，愎諫而好勝，不顧社稷而輕為自信」，「喜淫辭而不周於法，好辯說而不求其用，濫於文麗而不顧其功」，無論放在蘇內閣的好辯及蔡英文的文青語言，都適用；就指蔡政府的認知作戰、雙標、甩鍋，誰曰不宜！

「大心而無悔，國亂而自多，不料境內之資而易其鄰敵」，看看名嘴如何說大陸吃不起茶葉蛋，也正如此。「無地固，城郭惡，無畜積，財物寡，無守戰之備而輕攻伐」，兩岸一衣帶水，以現代科技，海峽並非天險，台灣缺乏能源，軍人31度以上氣溫可以不出操，不就如此！

以史為鑑，韓非〈亡徵篇〉所述，除朝綱不振、宮廷內鬥外，所餘部分台灣吻合者還真不少，關心台灣者能不慎乎？其實過去也有人就此發出警告，如前國民黨政策會執行長蔡正元，有人說是陣營不同，所以不起作用，但根柢地，更因當局「去中國化」下的丟棄歷史，否則又怎會不從自己的歷史學得教訓，而讓台灣陷於險境？

（作者為文化學者）