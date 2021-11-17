拜登總統和習近平主席視訊會談平順進行，雙方對於共同關切問題坦率交換意見，對於最敏感的台灣問題，拜登重申信守一個中國政策，不支持台獨；習近平則重申，台灣如果越線，必採斷然措施。台灣是兩強交鋒的核心問題，台灣安全依靠美國相助，美國運用台灣施壓中國也不會鬆手，而中共則不容所畫的紅線被踩，一再厲聲警告。美中圍繞著台灣問題的角力無法弭平。

兩強關係目前呈螺旋式下降趨勢，在冷戰時代，美蘇兩強避免直接衝突的方法之一，是利用代理人戰爭去糾纏與削弱對方，自己隱身後面操控。現在美中都想避免直接衝突，美國更多方設想遏制中國崛起，因而操作代理人戰爭成為一記高招。

美國行政部門近期尋求與中國協商合作之際，國會友台法案噴湧而出，官員與國會議員訪台絡繹不絕，甚至大搖大擺乘坐軍機。北京喜見美方恢復協商，但對於美國打「台灣牌」樂此不疲，則厲言批評，並且指控台灣「倚美謀獨」。美國意欲為何？國際上湧現美國利用台灣進行代理人戰爭的猜想聲浪，認為美國藉著台灣苦於中共武統威脅處境，將其收編為代理人，用以刺激中共，並探測其底線。

在冷戰時期，為了避免發生核戰，強權之間不直接交戰，乃設局利指使第三者代替戰爭。台灣是中美關係的核心問題，位居戰略要津，為美國、日本不可或缺的戰略夥伴，又正奮力於抗斥武統壓力，渴求國際支援，所以民進黨政府樂於扮演代理人角色，即使如此將離戰爭更近，但為了抗中也在所不惜。中美基於戰略競爭而關係惡化，美國傾力壓制以維霸權，卻不樂見直接軍事衝突，以免引爆核戰，所以偏好運用代理人戰爭策略，台灣自然成為代理人戰爭的最佳場域。

台灣面臨戰爭威脅，執政黨又汲汲於操弄抗中保台的策略，藉以保護台灣安全並獲取選舉利益，所以不排斥以戰爭代理方的身分謀求國際支持，這就給了美國政府以及軍工複合體挑激代理人戰爭的有利因素。蔡政府緊抱美國以自重，充當代理人唯恐不及，迫不及待與美國政府分進合擊，三不五時就在刺激與挑釁中共。在當前國際大氣候與兩岸小氣候之下，台灣顯然已經被動加主動地，被推向代理人戰爭的格局中。

中美這場世紀性博弈勢必持久而激烈，「台灣牌」恰是美國手中可制約中共的殺手；美國政要支持之言不絕於耳，綠營人士聲聲入耳，將其視為維護台灣安全鐵的保證，所以衝鋒陷陣反中在所不辭。事實上，台灣的國防戰略已把台灣面對兩岸軍事衝突的選擇，從馬英九執政時代的「避戰」扭轉為「不畏戰」，這樣更符合美國戰爭代理人的要求。

美國及歐洲、日本各「理念相近」國家政要近年表態支持台灣的聲浪嘹亮，其中不乏真心誠意者，但有人是出自國家本位利益的考量。在他們的盤算中，中國崛起勢不可擋，只有圍繞台灣的戰爭可以重創中國的力量，即使中國最終戰勝，也可削弱其實力，而在過程中還有發動經濟制裁的好藉口，孤立中國，可延滯其在軍事、技術、經濟等領域的發展進度。「以台制華」不失為一張好牌。民進黨政府也樂意當代理人，一個願打一個願挨。如果台海真的爆發代理人戰爭，下場最慘的是台灣，不僅戰爭的損害與支出極重，很可能自此失去主權地位與治權自主空間。