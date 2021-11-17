接種高端疫苗的國人，面臨出國必須要重打國際疫苗的窘境，對此，台北市議員王鴻薇17日於臉書發文表示，衛福部長陳時中面對立委質詢，竟然說高端重打出事他無法負責，這讓77萬的愛國手臂情何以堪？（摘自北市議員王鴻薇臉書）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中可能紅酒宴應酬太多，不小心吃了「誠實豆沙包」，面對立委質詢接種高端疫苗者，如果再打AZ、BNT或莫德納疫苗，1年打4劑疫苗，若出事是否願意負責？陳時中竟膝射反應說，「我沒有辦法負責！」蛤？這不等同打臉77萬接種高端疫苗的人，誰叫你們要相信政府？

高端疫苗由於未獲國際認證，全球國際邊境雖鬆綁，僅紐西蘭、帛琉、印尼及貝里斯等4國接受高端疫苗。指揮中心沒有任何科學依據就大開後門，讓77萬接種高端疫苗且有出國需求者，可以混打疫苗，再次把挺高端的國人當成白老鼠試驗。

陳時中隨後雖補充國家有法律與藥害救濟制度，但那一句不願意負責的真心話，叫77萬相信蔡英文總統、賴清德副總統及前副總統陳建仁，展現「愛國行動」打高端疫苗者，此刻心情就如同台詞歌曲〈真心換絕情〉情境：「交給你的心，你放置叨位？」

藥害救濟是全國納稅人繳的稅金，當衛福部全力護航高端，以全球首創「免疫橋接」技術取代三期實驗，就緊急授權讓國人施打，蔡英文與賴清德為了讓國人安心，把手臂留給高端，如今跟進的77萬接種高端疫苗者，都成了網路上被嘲諷的「新四劑服英戰士」。

陳時中不願負責的說法，網友炸鍋痛批：原來指揮官只負責唱歌喝酒，不負責打4劑疫苗國人的死活。陳時中傲慢高姿態回應，不負起政務官該負的政治責任，卻一副無所謂，「笑罵由他笑罵，好官我自為之」。

看來「新四劑服英戰士」未來如果真的出事，必然求助無門，為了順利出國，得自求多福了！