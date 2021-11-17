2004年總統大選，國防部長湯曜明於選後隨即請辭的大動作，至今餘波盪漾。

事後走訪多位將領後，我認為，湯曜明請辭的因素，除眼部宿疾，以及個人退休生涯規畫的考量外，事實上，319的槍擊案，陳水扁受傷後，扁政府啟動「國安機制」，導致軍隊採取一連串因應措施，並嚴格執行戰備留守規定，應是湯曜明請辭的關鍵因素。

319陳水扁遭槍擊後，政府當即召開國安會議，並啟動「國安機制」，湯曜明參加國安會議後，返回國防部，也即刻召集國軍核心將領開會。這場極具關鍵的會議中，湯曜明「說了重話」，伏下他於總統大選隔日（3月21日）即請辭，以示對國軍袍襗交代的導火線。

湯曜明於國軍高層會議中，要求三軍嚴格執行戰備留守，320投票日「不得擅離職守」，與會將領有人發言指出，即便是1996年台海危機，中共於大選期間發射飛彈恫嚇台灣，兩岸軍事緊張對峙，國軍處於加強戰備狀態，留守部隊都還可以輪流外出投票，此次大選，在考量官兵投票權益下，是否有必要如此嚴格規定，唯湯曜明說了重話，強調部隊加強戰備，如果擅離職守，「一律移送軍法」。

由於湯曜明決心相當堅定，並且說出「移送軍法」的重話，於是三軍嚴格執行戰備留守規定，部隊並逐一下電話紀綠，貫徹命令。

湯曜明當時做的「不得擅離職守」決定是正確的，也是必要的，因為正副總統同遭槍擊，情勢不明，軍方必須「內防突變，外防中共動作」，只能採取最慎重作為。

而且關於扁槍傷資訊，軍方沒有自己的「情報管道」，所有資訊只能依據國安會祕書長邱義仁方面提供判斷，在「有限的資訊」下，軍方行事，必須謹慎，採取最周全的因應。

大選投票結束，結果產生，陳水扁當選，「湯曜明可能是有所體悟」，所以隔日上午，3月21日即向行政院長書面請辭，由於沒見到院長，翌日，逕自發表辭職聲明，並在院長慰留後，二度發表「辭意甚堅，並未接受慰留」的聲明。

湯曜明請辭，是為319所下達的命令表示負責，以對軍中袍襗做一交代，所以，他還特別於請辭聲明中，期許國軍永遠做中華民國的守護者。而他之所以急著請辭，雖有情緒，但也是對全軍交代。

事實上，藍營就曾責備他，如果讓軍人出來投票，一來一回，票數足以影響當選結果。

未幾，陳水扁宣稱，「有退役老將遊說現役高階將領，要求他們稱病住院及提出辭職，企圖造成軍心浮動，而且我都親自查得清清楚楚，相關人也都承認。」稱之為「7日流產政變」、「柔性政變」。

事實上，留守部隊不准出來投票，對阿扁有利，國軍卻仍揹上柔性政變之名，實在沉重。湯曜明退役後，從未公開說明事件始末，也未其替自己辯駁，亦見其軍人風骨。