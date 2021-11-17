國家通訊傳播委員會（NCC）決定不予中天新聞台換照許可18日即滿一周年，正如蔡政府的精準盤算，從此少了一家聒噪的媒體，附帶產生強大的寒蟬效應，電視新聞台多懾於威權而乖乖順從了；政府和執政黨發動的認知戰從此如入無人之境，完全掌握宣傳大權。

民主進步早夭

權力無邊無際的掌權者躊躇滿志，得意洋洋，心想：「轉型正義」雖然醜陋，但也已有效污名化前朝；清算黨產，從國民黨首惡到「附從」的婦聯會和救國團，俱已被狠狠抄家；大學校長遴選在「卡管」之後，看出當局有最後准駁權，所以遴選者和參選者全看中央臉色行事；修法易如反掌，民間的水利會經過立法院不費吹灰之力，人事與財產全部收歸國有了；「國安五法」、代理人的法條增修觸手可及，從此威嚇與制裁親陸者法力無邊。權力所及之處，無不俯首聽命，不亦快哉！

立法院已經降格為民進黨立法局，司法院不遑多讓，檢察署偵辦案件更是奉命維謹，監察院背脊彎了，腿軟了，彈劾糾正無不悉聽朕意，還不時主動配合政策需要。通傳會、中選會更是如臂使指，連假裝是獨立機關的面具都摘下了。

這一切都在為「民選獨裁」做見證，一個民眾投票選出的總統，在《中華民國憲法增修條文》賦予總統「有權無責」的特權，再取得立法院過半以上席次，總統就擁有近似於皇帝的大權，如不自我節制，就可獨攬大權而恣意妄為了。現在蔡英文總統享有的權力之大，遠超過歷來的民選總統，差堪比擬當年在《動員戡亂時期臨時條款》、《戒嚴法》加上執政黨總裁全方位撐持下的蔣中正總統。

蔡英文把黨權牢牢抓在手中，透過黨政一體化的機制，全面掌控決策、人事、資源分配大權，將其在政府的權力集中與執政黨內的專制權力統合起來運用，幾乎已到可以呼風喚雨程度。蔡英文主席尚感不足，最近授意民進黨全代會於通過《2022年直轄市與縣市長提名特別條例》，六都市長候選人將由黨主席徵召提名，簡直是將民進黨僅存的一點黨內民主也扼殺了。

對此，前立委林濁水嘲諷，「不要太民主，集中權力才不會亂」，他質問「這在解嚴前不是大家都非常熟悉的一句話？」另一位前民進黨員、台灣民意基金會董事長游盈隆痛批，蔡英文將黨主席的權力擴大到前無古人、後無來者的地步，可謂民進黨「黨恥之日」，「黨內民主」在全體全國黨代表見證下宣布走入歷史。他認為這是黨內民主的早夭，類似希特勒終結威瑪共和，真是作夢也想不到這一天來得這麼快。

掏空台灣價值

所謂「絕對權力造成絕對腐敗」，蔡英文將權力用滿，因而造成戕害民主的恥辱性作為不僅於此，蠻橫關閉新聞台，固然是連當年軍閥都不屑為之的可恥行徑，近日對北京清華大學校友會在台單位的抹紅、構陷，喊打喊殺，同樣是濫用權力踐踏兩岸學術交流的可恥作為。

由清大校友組成的自強工業基金會，為「清華海峽研究院」在清大育成大樓租了辦公室，竟被立委范雲等人召開記者會指控清大知悉並參與業務運作，但其所用的照片張冠李戴、錯置時空，顯然只為故意套用而欲入人於罪，既不依法論事，也無具體事證，恣意踐踏法治人權與學術自由，這不正是民進黨政府的慣性操作模式？行政院長蘇貞昌還在立法院蠻橫對應，不去依法理性思辨，反而火上加油，煽動反中民粹情緒，以為只要祭起「國安」、「抗中」、「保台」這符咒，便可無往而不利。這正是權力一朝在手就任我濫權的心態表現。

5年多來擁有全面執政優勢的蔡英文，不就是一味將權力極大化、私己化到極限的濫權者嗎？國家權力已成為統治者遂行己意、執政黨鬥爭牟利的工具，沒有節制、沒有節操，全權在握者所追求與妄行的，只不過是天下任我處置的霸道與霸術而已。

權力女皇權杯滿溢、權柄亂揮，民主進步黨淪為專制退步黨，台灣民主元素殘存幾希？所謂台灣價值是否快被掏空殆盡？