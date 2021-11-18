因為是自由職業，工作時間和工作強度並不那麼固定。有時候會忙得飛起，同時接到幾個客戶的訂單，還都是急件。有時候又什麼工作也沒有，所有客戶都銷聲匿跡。生活就這麼一鬆一緊地，根據工作來安排。

閒來無事的時候，我就喜歡整理家務。前幾日收拾衣櫃，發現自己雖然並不熱衷於逛街購物打扮，但是衣物還是不少。39元人民幣一件的純棉體恤最好穿，於是買了同一款式的不同顏色。夏天少不了的吊帶裙，一套就能出門，也有三四條，還有當防曬服穿的白色襯衣，以前上班見客戶穿的比較正式的One-piece，家裡穿的居家褲，數下來居然也有三四十件，女人真是可怕。

不過經常穿的，也就那麼五六件，其餘的可能一整個夏天都不會穿上一次。上班的時候，身邊的女孩子都非常擅長打扮，艷羨之餘，我也暗暗下定決心：年紀已經不小了，不能再這麼T恤長褲地敷衍了，也該好好拾掇一下自己。於是花費重金，去買了好幾套像模像樣的衣服。針織的精緻上衣和飄逸的微喇叭長褲、小洋裝、真絲連衣裙。在店裡試衣服的時候，鏡子裡的自己，好像確實煞有介事的樣子，妥妥精明職場女性的模樣。

可惜可惜，沒堅持多久，又換回我的T恤長褲。飄逸的喇叭褲的確顯得職業，可惜一坐下來就勒著我的小肚腩，只得吸氣吸氣再吸氣。真絲連衣裙美也是美的，可惜打理起來也是真的麻煩。小洋裝還可以，可惜穿它就得搭上高跟鞋，妝容髮型也得跟上。堅持了一周，只能長歎一聲：美麗是有代價的！

自此放棄了自己的「晉陞」之路。美是很好，可是如果變美要佔據我這麼多的時間和精力，就不怎麼划算了。我想起我高中有一個同學，是個大美女，每日穿搭有型，妝容精緻。在我一有時間就忙著補覺的高中時段，她簡直是星星般閃耀的存在。直至有一天，偶然去她家做客，看到她房間扔得到處都是的衣物、用完就堆在桌上已經隱隱散發氣味的化妝棉，無處下腳的地面，我才明白，誰也不是超人，每天就24個小時，花在了變美上，大概就沒時間花在別的事情上。美很好，不美也沒什麼不好。

女孩子的外貌焦慮好像越來越嚴重。每天都有各種各樣的自媒體、商家、廣告來跟你說怎麼樣才是美的：A4腰、精靈耳、鎖骨放硬幣、漫畫腿……他們不僅要求你美，還要求你按照他們的標準來美。不美好像是原罪，沒有按照他們的標準來美，也是罪。問題是，男性和社會來要求女性也就罷了，女性群體不僅沒有反抗，反而去迎合這種審美。甚至為了這種標準的「美」，去整容，去打針，去健身房，去瑜伽館，去美容院。女人花在變美上的時間和精力，真的太多了。

我最心疼的是那些相當能幹的職業女性。她們不僅要拚命工作，還要保持「美」，同等位置，要付出男性雙倍不止的努力。甚至還要兼顧家庭。董明珠這樣的人物，為自家產品代言，都還要受到普通男性的評判，「不美」。所以是要求女性實業家同時也是模特或者明星嗎？怎麼沒人去評判馬爸爸帥不帥呢？！

啊，打住打住，這個話題只會越深入越氣憤。我們無力扭轉這種社會風氣，但至少，我們自己可以做到不去迎合。美很好，不是主流的美也很好，但是不美也不是原罪。怎麼舒服，怎麼適合自己，值不值得花這麼多的時間和精力，自己想清楚就好，不必被道德綁架。有那麼多好書可讀，有那麼多有趣的靈魂可交談，有那麼多知識需要學習，有那麼多美食等著品鑒，有那麼多美好的風景可看，何必把自己禁錮在美不美這個框架裡呢？（NANA/成都）

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