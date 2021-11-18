時序邁入第四季，除了新冠疫情，最火熱的關鍵詞非「元宇宙」（Metaverse）與「碳中和」（Carbon neutral）莫屬。前者象徵人類追求科技進步、寄情虛擬世界的無限想像，後者則凸顯人類追求經濟發展、破壞現實世界的巨大挑戰。然而虛實終究不能互代，元宇宙不可能是碳中和的解方，它或許能衍生出巨大新商機，卻無法為世人排憂解難，遑論創造美麗新世界！

在Roblox助波瀾、輝達（NVIDIA）劃大餅、臉書拚轉型、前股王求改運的喧騰下，元宇宙未演先轟動，概念股雞犬升天，儼然成為投資顯學。不論有沒有看過原著，如今有心人脫口就能說出"Metaverse"出自暢銷作家尼爾‧史蒂芬森（Neal Stephenson）在1992年出版的《潰雪》（Snow Crash）一書。中譯本將"Metaverse"取諧音譯成「魅他域」，證諸它近期魅惑人心的本事，似乎比不知所以的「元宇宙」來得更有實感。

舊瓶裝新酒，為何Metaverse會在此時此刻魅力四射，連臉書都要改名Meta來蹭熱度？從技術面漸臻成熟來看，科技人與投資人的興奮有其道理。

按輝達執行長黃仁勳的說法，元宇宙是真實世界的數位化身（Avatar，也就是電影《阿凡達》英文名）。當網際網路透過AR/VR之眼，從2D邁向沉浸式3D虛擬世界，A（AI，人工智慧）B（Big Data/Blockchain，大數據/區塊鏈）C（Cloud Computing，雲端運算）D（Devices，AR/VR、手機等各類裝置）四大關鍵科技所能發揮的空間與商機可謂浩瀚無垠。

然而，當科幻小說情節離真實世界越來越近，我們除了企盼有發大財、行大運、過好日的新機會，對小說裡的警世預言，也不該掉以輕心。

首先，政府與科技業的鬥爭勢必越演越烈。30年來網際網路的蓬勃發展，造就了不少富可敵國的科技巨擘；在美國以3A（蘋果、亞馬遜、谷歌母公司）2M（微軟、Meta）為代表；在中國則有BATM（百度、阿里、騰訊、美團）出風頭。他們透過日新月異的科技，掌握世人生活的方方面面，已明顯挑戰傳統主權國家的界限。近期歐美政府針對美國科技業的各類反壟斷調查，以及中國整改各大網路平台，即在阻止現行政經運作體系被科技進步所顛覆。

如今，科技業大談元宇宙，企圖建立去中心化的生態系以跳脫政府的管轄，民族國家的掌權者又豈會坐視？

其次，萬一政府失能，國家界限模糊化，科技大鱷成為規則制定者，明天未必會更好。在贏者全拿的科技發展進程中，知識鴻溝與貧富差距正不斷擴大，強者會更強，弱者會更弱。以近期風靡全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》為例，獨立於現實社會的「遊戲場」就像一個類元宇宙，456個窮途末路的參賽者為爭奪456億韓元救命獎金，任由背後設局的富豪操弄人性，455人葬身於私刑，獨留主角贏家通吃。

儘管在這類反烏托邦科幻小說裡，總會出現邊緣人英雄拯救危機的短暫勝利，但明天過後，操控階級仍堅若磐石，社會兩極對立的矛盾則依然無解。

其三，人類恐從「受益」於科技，落入「受役」於科技的死亡交叉！撇開AR/VR 對生理的衝擊、對隱私的侵犯不談，虛實不分或以虛害實所可能造成的道德傷害、價值錯亂，以及精神折磨，都令人不寒而慄。更有甚者，一旦人機合一蔚為風潮，借用俄羅斯總統普丁上月在一場公開演說中所提出的質問：「如果機器的思考能力超越人類，會發生什麼事？人體的干擾極限何在？超越這個極限，人是否就不再是自己，而變成了其他實體？當科學與機器擁有了無限潛力，世間的一般道德界限是什麼？」

或許，我們此刻對元宇宙的遠慮是杞人憂天，因為人類對現實世界的破壞，已經夠自己傷腦筋。近期在工業革命發源地─英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26），雖然美中罕見發表共同宣言，強調將致力合作對抗暖化，但與會各國為了達成聯合協議，最後屈服於印度的堅持，以「逐漸減少」（phase down）取代「逐步淘汰」（phase out）燃煤發電。這樣的折衷性結果並不意外，卻令不少人失望。

事實上，從1997年84國簽署京都議定書、2015年197個締約方在COP25簽署巴黎協定，再到2021年COP26的兩周大拜拜，近四分之一個世紀過去，各國「碳中和→淨零→負碳排」的目標越喊越響，但為地球「降溫」的集體行動卻因為心存僥倖或相互卸責或各有盤算而績效不彰。如今，我們還要擔心，「元宇宙」高耗能的演化過程，會對「碳中和」投下新變數。

Meta創辦人祖克伯預估，元宇宙發展在十年內會觸及十億人，英國氣象局則推算如果氣候危機造成全球溫度上升攝氏兩度，則會有十億人受「極端熱壓力」衝擊。在元宇宙時代全面降臨之前，但願人類不會先被氣候變遷巨災給擊潰！