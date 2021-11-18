今天是嘉義基地F-16V性能提升接裝的日子，F-16戰機的性能提升一波三折，今日總算舉辦接裝典禮，總統也親臨主持，也算是好事一件，個人服役期間也參與好幾次成軍典禮，有些小軼事，可以與讀者分享。

空軍在民國90年代左右，當時新一代戰機不斷的引進，常常舉辦各中隊的編成點驗，或是各聯隊的成軍典禮，這種大型活動，總統、部長都會親自參加，就因為經常辦成軍典禮，反而會發生一些想不到的事，有些人搞「創意」，反而容易挨罵！

基地在辦成軍典禮時，按照慣例除了地面校閱與空中分列式外，還會在棚廠辦理盛大的茶會，會場裡除了豐盛的食物外，還要擺上2架新戰機，通常要讓總統上機拍照留念，所以會場布置非常重要，總要張燈結綵。

某聯隊有一次辦理成軍時，可能為了展現空軍的特色，因為我們的軍徽是藍白色，象徵青天白日，所以會場布置就以藍白色為主，結果副總司令去預檢，看了之後大為光火，認為色調太冷，沒有喜氣。其實他沒說出實話，會場就像一個大靈堂，趕忙叫總部的文教處處長帶著美工官兵連夜到單位補救，當然基地的各級幹部被罵得臭頭，這是當年成軍典禮的一個小插曲。

還有一次是總統在校閱，軍旗敬禮時，旗桿居然撇斷了，這可是不得了的大事，我倒不覺得單位出糗或總統沒面子，我是很擔心那位旗兵學長。因為我在軍校四年級時，擔任實習幹部，訓練一位三年級的旗兵，就在校慶前二天預演時，營旗旗桿也斷了，我們趕緊辦理祭旗，雖然事後平安的度過校慶閱兵分列式。但沒多久那位學弟就生了一場大病休學，復學之後還是無法負荷軍校的訓練，就黯然因病退學了。所以我反而擔心那位學長往後的情況，後來聽說還好，可能學長八字比較重吧，這種跟軍旗有關的事物，真的不能隨便開玩笑。

之後辦P-3C成軍典禮前，還搞了一場熱身活動，就是一架S-2T做最後一次飛行，從屏東飛到新竹當時S-2機系列的最初母基地，然後就放在新竹基地的軍機展示場，永久保存。我們邀請記者來拍這歷史的一刻，看著S-2T緩緩的滑進大坪，通過噴水的消防車，看著服務多年的老兵得以善終，心中激動不已，因為是中隊長親自飛來的，所以就安排記者對他做專訪，結果一看是我同學，就想整他一下，叫記者起鬨，請他親一下鯊魚機，同學也很配合，就真的親了飛機，我在旁邊一直偷笑，後來跟同學相認，才哈哈大笑。

另外一次是防空部的成軍典禮，早年我們下部隊時，還叫防砲警衛司令部，官兵上萬人，但因為部隊精簡，使得編制比陸軍的聯兵旅還小，後來空防的形勢越來越嚴峻，為了統一指揮所有的防砲、飛彈部隊，將飛指部納入空軍，所以必須辦理成軍典禮。

辦成軍典禮時，防空部各型火砲、飛彈通通要陳展，加上地面部隊，很早他們就在防訓中心開始集訓，結果發生了練習時播放日本軍歌的小插曲，一經媒體報導，當時立刻發新聞稿澄清，趕緊止血，相對的也增加了這次成軍典禮的能見度，到了當天在台南基地舉行，由當時的司令沈一鳴上將擔任大閱官，各聯隊紛紛派戰機編隊共襄盛舉，然後是司令乘悍馬車校閱部隊，完成了這次成軍典禮。

成軍典禮的策辦，複雜而繁瑣，尤其是地面與空中的動態，均需分秒不差的完成，但是行政方面的事情，總有疏漏，不過都無傷大雅，及時改正也來得及，不過在軍旅生涯中能見過幾次「大場面」也算沒有白走一遭。

（作者為資深媒體人）

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