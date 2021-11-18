立委賴士葆問陳時中，國人可能將面臨一年打四劑疫苗，打愈多不良效果愈增加的風險，陳時中是否要簽切結書？混打出了事要不要負責？陳時中說，｢我沒有辦法負責」，後來又說，國家有法律、藥害救濟制度，他只會負決策上的政治責任。

陳時中嘲諷說賴士葆不懂法律，但是陳時中除了牙醫之外更沒有知識和常識，連小學生都知道｢負政治責任｣就是鞠躬下台。一年打四劑疫苗對人體有什麼影響？不知道！不知道為什麼要讓老百姓打、打了還無須負責、不負責又不肯下台，老百姓就這樣在渾沌不明的疫苗政策下繼續當白老鼠，下命令的大官卻是｢來得安去也寫意｣，醇酒、佳餚、飆歌｢人生休說苦痛......｣。好個｢陳留香｣！

前經濟部長趙耀東「趙鐵頭」有句名言「錯誤的政策比貪汙更可怕｣。陳時中因緣際會在疫情初始階段取得佳績，我們也不吝給予過掌聲，是否因此引發大頭症膨脹了自己，變得顢頇自大、目空一切、不受任何人約束的哥吉拉？

從前段班掉到全球倒數，台灣人民還要繼續在不明、不當、不穩的疫苗政策下接受不明的後果？夠了！可以下台了吧！千山獨行不必相送！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

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