北京即將主辦冬季奧運會，有記者問蘇貞昌，我們是否會抵制中共主辦的冬奧？蘇貞昌竟然回答：尚在考慮中！真是不用大腦的回答。

首先，台灣是冬奧會的末段班國家，成績一向都殿後，大多數項目都在地區初賽時就已經被刷掉了，根本就沒有參賽資格，因為我們是亞熱帯的會員國。僥倖取得出賽資格能上場亮相就是榮幸了，閣揆真的是不進入狀況，聽來有些馬不知臉長。

過去我們不惜工本，在前沈家銘先生任林務局長及任中華奧會主席時曾使出吃奶的力氣，送選手到歐洲寒帶國家受訓，培養了一批滑雪及雪橇選手，曾有過偶爾岀賽的鏡頭，成績都不好，但體育界人士已感謝沈局長的籌錢和支持的苦心了。

民進黨執政後因不重視冬季運動，使我們的冬季運動只剩一息尚存的慘狀，蘇竟然大言不慚表示：是否參加尚在考慮中，完全不知我國冬季運動的慘況和地位。這就是民進黨的水準，不知魏晉。能夠舉旗參加冬奧開幕繞場，就是表示我們存在的事實，就是一項成就，還考慮什麼。

蘇貞昌也許不知道，台北的中華奧會多年在國際奧會中，過的是仰人鼻息的日子，很多事務是在中共暗中幫忙下，才得以成事的。民進黨人多年只熱衷政治，不食人間煙火，所以對國際體壇上我們的地位不甚瞭解，連主管的教育部官員也都是似懂非懂的。東奧官員坐商務艙，選手坐經濟艙就是典型。

蘇貞昌好好用功一下吧，別只會耍嘴皮子，否則你一出言就現出了井底蛙的原型與無知！吵死了！體育也是你主管的事務，不要只知金牌選手發錢的事，而其他不懂的謙卑一點，華文的「藏拙」，聽過吧？別讓人說「袂見笑」！

更何況，中共只在意美國總統拜登是否去冬奧，是否能促成習拜的早日面會！至於我們是否要出席，誰在乎？倒是台灣不能輕易放棄上去饒場露面的機會，因為那代表台灣在如此糟糕的國際處境下，尚能安然出席及存在！這不是民進黨每天都在努力告訴國人的嗎？

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