最近衛福部陳時中部長的網路聲量直線竄升，比起爆乳網紅毫不遜色！

一位剛到國外短期出差的朋友告知，他出國前必須要做PCR檢測；詢問長庚、亞東等醫院，收費從3500到4500不等，比起對岸及先進國家的PCR檢測都貴上好幾倍！陳部長說咱們收費較高，是因為比較準確。問題是，很多PCR檢測為陰性的台商，到了對岸或東南亞國家，被檢測出陽性。不知咱們檢測比較準確之說，究竟從何而來？

這位朋友正在為回國之事發愁，因為台灣防疫旅館價格已經飆升到正常時間的150%到180%，而且還一房難求。他都已經打完兩劑國際認證疫苗了，在美加都已經可以入境無需隔離，但是回自己國家卻要隔離檢疫14天，這是一筆十分可觀的費用。曾幾何時，回家之路，怎麼變得如此遙遠與昂貴？

由此可見，一個部長的決定，可以關係到多少產業的龐大利益？對於一般民眾，則是為了出國回國，要從自己口袋掏出比往常多好幾倍的費用，旅館費甚至要高過機票錢，更是啞巴吃黃連，有苦說不出。

疫情發生後，防疫的產業鏈從口罩的製造商到線上線下銷售；從疫苗的供應商進口商，到PCR檢測、快篩的醫療診所；從施打疫苗的公私立醫療診所⋯，哪樣不是關乎動輒數億元的巨大利益？而防疫旅館更是供不應求，價格不斷飆升，讓許多旅館業者如久旱遇甘霖，怎可能放棄這個可以坐收暴利的機會？

與疫情有關的產業鏈與經濟鏈，包括了醫生、醫院、診所、生技公司、旅遊業者、口罩製造業者、台商企業，哪個不需要仰賴衛福部的福蔭與關照？部長大筆一揮，就是幾億元鈔票入帳，你說，誰不會想去跟部長套交情、搞關係？

雖然說喝紅酒、K歌、美食、長髮女陪酒，分開來看都無傷大雅，但是重點是跟誰一起喝？誰負責埋單？有沒有續攤？

處處謹小慎微的馬前總統，為了避免「瓜田李下」，連自己的親友都不准在私營企業就職，即令如此，卸任後還不斷被司法部門用千百種的經濟罪名追殺；請問陳部長，如此高調地與醫療業、製造業、台商、金主一起喝酒、唱歌，完全不忌諱「瓜田李下」，難道一點都不擔心卸任後，恐怕會步上馬前總統的後塵，被司法不斷追殺？

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