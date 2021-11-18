因拒絕國會傳喚，不願出席國會聽證接受國會大廈暴動調查而遭司法部起訴的川普前朝策士史蒂夫·班農（Steve Bannon）在眾目睽睽下向聯邦調查局自首，隨後出庭應訊，但法官並未扣押他，只令他交出旅遊證件以防止外逃，司法部表示，如班農的每項罪名定讞，將入獄30天至1年並罰款10萬元。

美國國會是在1857年通過了《藐視國會法》，將藐視國會的行為定為犯罪。班農這次遭聯邦大陪審團控以兩項藐視國會罪，但班農毫無所懼，以社群媒體直播自首畫面，還揚言要推翻拜登政府。

班農之所以藐視國會的理由是，他說曾獲得川普總統特赦，所以具行政特權令，不需向國會報告任何信息，他振振有詞，其實似是而非，因川普並非現任總統，不久前川普也曾宣示自己仍具行政特權，早被拜登總統否決，當然班農更不具任何特權，何況國會暴動時班農只是一介平民，並非白宮官員，他卻自欺欺人。

國會是美國最高立法機關，憲法賦予國會絕對調查與傳喚權力，不過白宮與國會屬於平行機構，國會只負責立法而不執法，執法責任交由白宮下屬司法部，理論上司法部應獨立行使職權，但川普任內的司法部長巴爾卻對川普唯命是從，並未真正捍衛司法尊嚴，而是保護川普個人利益，這是人謀不臧的結果。

由拜登任命的司法部長加倫是沒有深厚黨派色彩（nonpartisan）的司法人，面對班農藐視國會絕對會秉公處理，儘管班農已被指控，但須經漫長司法程序，若2022年國會期中選舉共和黨過半重新掌控眾議院，那麼國會必定會撤銷對班農的起訴，這也是班農有恃無恐的原因。

班農是一位識多見廣的策士，一生充滿傳奇色彩，在成為川普首席智囊後，協助川普以民粹治國，不過由於特異獨行，功高震主而被川普逐出白宮，後來更因向名記沃爾夫提供了大量川普通俄秘辛出版了《火與怒》著作，因而激怒川普，兩人漸行漸遠。

其實班農現在依然有他案在身，他曾以「我們築牆」為名籌款，涉嫌挪用公款而被控電信詐騙與洗錢罪，雖極力否認，但法庭公布的訴訟中罪證確鑿，看來他或許過得了國會那一關，卻過不了邊牆這一關，所以最後可能還是會被關！

（作者為美南傳媒總主筆）

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