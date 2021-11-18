民進黨敢面對民進黨嗎？民進黨能面對民進黨嗎？這其實就是今天羅智強在公投說明會上的論述重點。

公投綁大選電視說明會第二場，正反雙方都派出以論辯出名的發表者，正方是國民黨副秘書長羅智強，反方則是內政部長徐國勇，媒體以強勇對決來形容這場說明會，可見備受各界關注。

綜觀兩人論點，羅智強的論點明顯比徐國勇更有說服力，但這並不是羅智強贏了，而是過去的民進黨贏了現在的民進黨，有良心的民進黨贏了沒良心的民進黨。正如同羅智強復刻打扮林義雄所要表達的意義，從陳其邁、蘇貞昌到蔡英文，這些檯面上還在大位的民進黨政治人物，通通雙標，通通只看利益，不聽民意。

當在野時，就說全世界都是公投綁大選，是還權於民；當執政時，卻又把公投綁大選當作毒蛇猛獸，這種做法，人民看不下去、年輕世代看不下去，甚至連民進黨支持者都看不下去。

根據日前台北智會的民調，支持公投綁大選的比例為52.7%，反對為26.2%，更進一步來看，20至29歲青年支持者更提升到70.5%，是所有年齡層最支持的，即使是民進黨支持者，也是支持大於反對，分別為46.7%比37.1%。

也就是說，民進黨反對公投綁大選，不只是反對過去的自己，也被現在的年輕人和自家支持者所反對。諷刺地說，羅智強不只是站在過去民進黨的立場，更站在現在民進黨支持者的那一邊。

試想，近半的民進黨支持者，居然贊同羅智強的立場，反對徐國勇的立場。倘若我是徐國勇，還真的沒臉站在說明會上侃侃而談，因為每一分的詭辯，都是在罵自家支持者。

這場說明會，無疑是羅智強勝了，因為他選擇的是有良心的民進黨，徐國勇無疑是敗了，因為他選擇的是沒良心，連自家支持者都不認同的民進黨。

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