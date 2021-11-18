民進黨的雙標迴力鏢，全都成了天雷，重重的砸在徐國勇身上。

甫落幕的第二場說明會，羅智強身穿「人民作主」的衣服，頭戴斗笠，儼然是綠營大老林義雄的扮相，然而，曾經為了反核四絕食的林義雄，這次四大公投卻悄然無聲，反而是羅智強成了過去民進黨的代言人，為民眾守護公投綁大選，現在的民進黨，豈能不羞愧？

公投綁大選，是民進黨過去還在街頭抗爭時的一貫主張，現在高坐廟堂之上，竟帶頭反公投、反民主，就算是擅辯的徐國勇都只能心虛的為反方辯護，眼看羅智強一句一句的將過去民進黨的主張唸出，包含陳其邁、蘇貞昌、蔡同榮、林義雄等人，全都支持公投綁大選，四道雷，實實在在的轟向徐國勇，也轟向現在的民進黨，蔡同榮若地下有知，不知道會不會也氣得跳腳？

為了捍衛公投的權利，羅智強在街頭宣講、夜宿凱道49天，完美復刻了過去充滿理想、還權於民的民進黨，堵住了徐國勇的每一句話，電爆了徐國勇，也還了蔡同榮一個公道。

徐國勇的講稿，也許經過幕僚的校正，以及專業團隊的潤飾，但羅智強被民進黨的祖靈附身，拿出過去民進黨的言行打臉，對比徐國勇在台上的閃閃躲躲，這一局，羅智強完勝。其實是民進黨給自己打敗！

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