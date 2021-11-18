「拜習會」後，外界高度關注台海情勢變化，儘管美中兩國在台灣議題上大架構不變、並無明確進展，會後表述也各有強調重點；台灣內部朝野兩黨則是各取所需，各有各的宣傳嗨點和心理安慰，只樂得美國左右逢源，繼續發揮其模糊戰略的兩面手法。

外界最注意的、也是國民黨特別凸顯的重點，無疑是拜登明確表示「美國政府對台政策沒有改變，美國支持《台灣關係法》，美國不鼓勵台灣獨立」這段話。但民進黨強調的是拜登與白宮都明確重申「反對片面改變現狀或是破壞台海和平穩定的作為」，國安會祕書長顧立雄還再加一筆，說美國此說是在呼應蔡總統的「兩岸互不隸屬說」。

顧立雄之言是否推論過當、拍馬過頭？自有公評。但基本上，拜登的確都說過藍綠兩黨所挑出的話，而且這些話放在今天台海兩岸的現狀來看，也並不矛盾衝突。很顯然，「不支持台獨」、「反對破壞台海和平穩定的作為」固然都是說給大陸聽的，但前者也使國民黨聽了安心，後者則令民進黨聽了受用。

說得更白，就是美國要大陸放心他不會支持民進黨搞台獨，但也警告大陸不要過度壓迫台灣促統，順便給了民進黨「我會罩著你」但又沒法完全保證的潛台詞，而美國老大哥則是坐享維護兩岸和平的美名。

尤其拜登談台灣，常用詞不精準然後修正、由幕僚澄清，這種「迷蹤拳」打得不亦樂乎，台灣則是跟著起舞，時而沮喪、時而嗨翻。其實美國政府嘴巴說是一套，要看實際上怎麼做才重要，等到真正說了都已經是事後諸葛。如今藍軍想靠老美打強心針，綠營更要靠老美吃定心丸，除了繼續說文解字，徒呼奈何？