台北市議員羅智強（左）夜宿凱道第19天，台北市長柯文哲（右）17日履行議場上到凱道看看的承諾，並贈送藍白拖及紅豆湯，兩人直播對談。（王英豪攝）

政治學有關於選舉時程安排的探討，主要聚焦在總統選舉與國會改選是否同步（concurrent）。分開舉行是擔心萬一國會生態因為民心思變而造成朝小野大，總統接下來的施政寸步難行；同步選舉則可以有母雞帶小雞的作用，立法與行政一致的可能比較高。至於公投與選舉是否同步，基本的考慮是為了提高票決的正當性，必須綁大選才能帶動討論、及投票率，省錢是順便的外溢效應。

台灣在民主化的開頭幾乎年年有層級不同的選舉，對於老百姓來說，未嘗不是小額財富重分配（買票）。就民主轉型的脈絡來看，這種分期付款的方式其實是著眼分攤風險，免得舊政權一役垮台。等到廢國大、及立委與總統任期調整一致，減少選舉年的契機水到渠成，模仿美國兩年一次全國性選舉，劃分為中央跟地方選舉，公投可綁大選順理成章。

在《公民投票法》推動的過程，朝野政黨對於時程安排並沒有多大歧見，差別在半年或年內、綁立委或其他選舉，最後通過的版本是半年內「得與」全國性選舉同日舉行。到了2003年修法改為「應與」，明文規定公投須綁大選；當時在野黨或許未看出陳水扁的司馬昭之心，在2004年為了連任催票提出防禦性公投是，勝之不武。在2018年的九合一選舉，藍營推出多項公投案，民進黨政府低調以對，卻有七個公投案過關，怪罪選務複雜拖累。

蔡英文政府在2019年挾國會優勢修法，強行將公投與大選脫鉤。從修法到現在，民進黨的依據是一篇當年博士生寫的論文。這篇原本是中規中矩的描述性初探，檢視的對象是15個歐洲民主國家（不含瑞士）在1940～2007年間的公投，關鍵在摘要「公民投票與全國性大選『同時選舉』的案例並不常見」。可惜作者缺乏好奇心，未能細究「為何不同步」，既不見林、又不見樹。

作者探究的是這些國家的公投是否綁總統或國會大選，由於排除歐洲議會、區域、或地方選舉，把觀察的公投由116降為19，結論是只有丹麥有一次是綁在一起。問題是不管是內閣制、或雙首長制（法國），國會解散後的改選未必來得及配合公投；此外，由於無視非大選年的97個公投是否綁其他選舉，難免被擴大解釋為普世現象。

事實上，瑞士在同一時期有410項公投，他們擔心各邦繁複的政黨比例計票會拖累公投，所以貼心另外提供1年4次公投日；或許囿於時間精力，學者忽略重要特例、或離群值，更不用說還有美日紐澳。半桶師仔一知半解，媒體順手拈來情有可原，學界側翼以訛傳訛相當可惡，政客信口開河害死大家。

當年主事的立委李俊俋學藝不精、閣揆蘇貞昌是法律人，恣意擷取挪用，對於學術專業相當不尊重。媒體工作者只能上網搜尋相關書寫、論文摘要，誤解情有可原。至於研究生甘為鷹犬、為虎作倀，令人不齒。回首看來時路，制度修改宛如裁衣，「卡憨慢」（頇顢）未必「真實在」。

在2019修法之前，議者憂心未來公投恐難過關，緊急聯絡台獨聯盟、及台教會，答覆是先幫蔡英文總統連任再說，當下公開宣布退出。故民進黨創黨祕書長、立委黃爾璇在1993年提出《公民投票法草案》，寫著「配合近期將舉行之公職人員選舉辦理之」，撫今追昔，痛心疾首民主進步黨背叛民主。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）