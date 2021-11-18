中央流行疫情指揮中心是全民對新冠防疫的最高寄託，也是只有第一、五類法傳才得以依《傳染病防治法》而設立超越憲法的任務編組。由執法公務員編組形成的機構，任何決定都必須合法才能服眾。最近的「四劑帝國」事件，指揮中心哪有什麼依法行政，根本就是一個權力怪獸，政策決定完全沒有章法。

這次高端疫苗接種者的「四劑事件」，在學理上應該屬於混打。在短時間接種多種疫苗，當然是混打。因為現在所有的新冠疫苗都是以棘蛋白為標的做出來，彼此混打當然可以，就像流感疫苗每年不同廠牌的混打，在學理上都說得過去。新冠疫苗頂多也只是3劑混打，指揮中心搞出了4劑混打這就是拍腦門想出的世界首例了。

高端的4劑混打如果從政治上來看應該認定為「重打」。因為指揮中心自己都招了，這是因為要讓留學生出國才有的政策，顯染是個政治決定，無關學理。指揮中心也推薦28天以後就可再接種國際疫苗，而不是其他混打政策的6個月後。顯然指揮中心認為打過兩劑高端，抗體只能撐28天，還拿其他非同類疫苗可短期混打來比喻，不倫不類。可見這些人根本不懂疫苗，也根本否定了高端是個疫苗，效果掉太快，簡直和生理鹽水不相上下。這種做法可以認定是對高端疫苗打掉重練的意思，這不是「重打」那又是什麼呢？

不論是4劑混打，或是重打，在全世界都是首例，無法可循，這項決定當然不合法。那合理嗎？官方的說法是4劑混打，但官方的作法讓人覺得是在打掉重練，公共衛生不是打嘴砲，是看實幹。所以4劑混打也是個不合學理的政策決定。

不合法、不合理的政策如果能夠合乎民情，老百姓也會睜一隻眼閉一隻眼。但就在全民眼巴巴的期望指揮中心開放混打謊言能夠落實時，最先獲得指揮中心關愛眼神的竟然是打滿2劑高端的綠色帝國手臂支持者。其他想出國的國人為什麼沒有？難道認為不獻出手臂就是不會拿起掃把抵抗中共的人。所以這也是一項不合情的政策決定。硬生生地以手臂畫出了矛盾。

這個不合法、不合理、又不合情的4劑疫苗政策，倒也並非一無是處。指揮中心當初就是顧念到高端無法獲得國際認證，所以才會在春節的最初檢疫方案中，並沒有加進疫苗的元素。現在令指揮中心撕心裂肺的結，終於能以4劑疫苗的方式得以解開，縱然必須付出沉重的政治代價，但是長痛不如短痛。

希望以後指揮中心終於可以鬆一口氣，不必再像小偷一樣的惦著高端。現在連國師都不講話了，還自己隔離了起來，指揮中心可以在有疫苗的加持下，大膽地進行邊境解封，以疫苗、關口及時篩查、及入境的合理自主健康管理，大幅取代防疫旅館的檢疫天數。畢竟「荏荏馬，也有一步踢」，在荒唐的4劑疫苗政策中隱約看到邊境解封的春燕。

（作者為中華民國防疫學會理事長）