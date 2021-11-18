編按：中共六中全會後通過第三份《歷史決議》，將成為共產黨賡續發展的里程碑，也鋪陳出未來發展的雄心與意圖；此際，美中領導人拜登與習近平於16日舉行了視訊會談，影響著中美兩強的走勢。本集團與中華戰略暨兵棋研究協會共同舉辦了兵棋推演，就此兩項重大歷史性事件，邀請學者專家研討、推演、解析，並提出台灣的應對之方。

中國共產黨召開第十九屆六中全會，審議通過第三份《歷史決議》；隨即中美兩強領導人進行視訊會談。就台北來說，儘管前述兩者對於未來命運都將產生重大影響，但卻毫無著力空間，顯現出面對大國政治縱橫捭闔，命運受人操弄確實無奈。

拜習峰會剛結束時，北京不但立即公布六中全會《歷史決議》全文，更同時推出其英文譯本，基於兩者在時間點上如此接近，讓人不得不重視。北京刻意如此操作，究竟是否在彰顯相互呼應關係？台北政壇、學界都希望從中國大陸黨政文件及峰會雙方所發新聞稿中，找尋到能夠推估未來與詮釋政治意涵之關鍵字詞。

長久以來，台北透過梳理北京與華盛頓政治人物發言字詞，作為解讀強權政策走向重要依據。同時學界研究兩岸與國際政治學者，早就習於拾人牙慧，對於重量級政治人物發言用語，黨政文件與政策聲明關鍵字詞，更是反覆援引，以便作為申論觀點的核心基礎。

正因如此，計算北京發布黨政文件涉台文字數量多寡，就變成評估詮釋其對台政策重要數據；而對比華盛頓與北京新聞稿使用字詞差異，或論述各項法條、公報與立場聲明先後順序，甚至還要與以往使用字眼相互核對，更是變成學界論述、政府聲明以及媒體評論必須要重視的基本功。

但正因將活生生動態發展，套用政治學去解析，搞成糾纏在文字的修辭學，最後讓台北喪失自我，政策毫無方向，變成前途受人決定、情緒任人操弄的命運。而政府也唯恐攀附落空，最後在國際政治牌局成為無足輕重的籌碼，在國際舞台招致冷落的龍套演員。

假若台北政壇觀察兩強交鋒與中共歷史決議，整個視野都聚焦在到底美國是「不支持」，抑或是「不鼓勵」台灣獨立，媒體反應與政府高層心情隨著他人發言，心情如同洗三溫暖般，請問台北政壇還有任何主體思維？內心還有維護基本尊嚴的骨氣與志氣？國安團隊還有任何對戰略情勢判斷能力？

台北政學界對大陸情勢與國際政治研析若是迫於從眾，永遠在詮釋字詞中打轉，最後就必受困心靈囚籠，永遠找不到出路。如何從習近平「關於《歷史決議》的說明」全文，解讀出集體領導運作軌跡，而不盲從認定習近平大權獨攬，就是知識界的重大考驗。

台北面對北京，若只有輕蔑而不嚴肅檢視文件，反過來對華府卻是唯唯諾諾，只知盲從其聲明，無知的下場必然悲慘。若要認真說文解字，台北為何無人有膽點破：六項保證可以搞出數個版本，豈有保證可言？

（作者為中華戰略學會研究員）