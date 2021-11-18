近年來環境議題越來越受到重視，人類過度依賴化石燃料而產生的碳排放對全球環境造成極大的威脅，這六年的海平面上升速度是30年前的兩倍，而亞馬遜雨林的部分地區現在排放的碳多於吸收的碳。根據聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯在COP26 (26th Conference of the Parties）發表的聲明中提到，於2015年聯合國氣候變遷綱要條約中，簽署巴黎協定後的6年是有記錄以來最熱的6年。以上種種跡象顯示地球暖化變得更加嚴重，各國政府是否要從碳排的問題著手改善？

筆者認為如果要解決各國放縱碳排的問題，最有效的辦法就是利用逐漸興起的碳定價。根據世界銀行（World Bank Group）的統計數據顯示，今年全球已經有45個國家對排碳量制定價格，且佔全球溫室氣體排放量的21.5 %。碳定價有分成碳稅以及碳關稅還有碳排放交易。碳稅是指由各國的政府來制定價格，並針對排碳大廠課徵重稅，廠商排放多少碳就得繳相對應的稅，這對各排碳大廠有一定的約束力，課徵碳稅也能增加政府的稅收，算是一舉兩得。

碳關稅則是歐盟最近提出屬於比較新的減碳策略，是對來自碳排標準較低或沒有碳定價機制的國家所進口的產品課徵碳關稅，使該國也會因為碳排而付出一定代價，並促使各國會為了減輕關稅而去擬定減少碳排的策略，能使更多國家朝減碳的目標邁進。

而歐盟正在實施的碳排放交易則是透過市場機制來運作，排放碳的價格由市場來決定，政府根據國家的減碳目標設定上限，分配排碳量的配額給企業，當排碳量較高的企業需要更多的排碳額度時，就得要跟排碳量較小的廠購買碳權，這能讓碳排放較低的廠獲得報酬，也能抑制碳排放量較高的廠。碳排放交易裡面最有名的其中一個例子就是特斯拉，根據香港經濟日報hket報導指出，截至2020年底，特斯拉光是通過出售自家的碳交易排放額度給其他的企業，就進帳了15.8億美元，佔一年內總收入的5%。這項無形商品成為特斯拉的主要收入之一，顯示出在碳排放交易裡面透過減少碳排放不只是對環境友善外，也能為公司謀取利益，這是雙贏的局面。

目前全球都期望2030年碳排能夠減少一半，並在2050年達到淨零排碳的境界，而要達成這個遠大的目標筆者認為必須更堅定地去執行減碳行動還有策略，像是對排碳國課徵碳稅，以及碳關稅，碳排放交易或是使用綠色能源都是未來主要趨勢。各國的企業目前也都面臨低碳轉型的風險，需要引進新的技術，各國政府也該更重視環保議題，並且制定一套有效的規範，讓企業去遵循以減少碳排放，阻止地球持續暖化和極端氣候的發生，迫使人類走向毀滅的道路。

（作者為世新大學經濟所碩士生、世新產業經濟研究室成員）

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