在我的童年裡，第一次關於時間和空間的交錯體驗是同時發生的，當我隨著整個世界的步伐邁入千禧年之時，我所在的縣城也在此時撤縣為區，那個古老的，從五代就開始使用的縣城名字變成了另一個名字，而在行政概念上，它從相對而言獨立生長的一塊土地進一步向城市的城鎮化發展靠攏，好像只有在城市的歷史記載裡，以及那條永遠在堵車的鄞縣大道記下了它曾經的名字。

這十幾年裡，這個地方關於縣城最顯著的特點已經近乎消失殆盡，取而代之的是一個又一個的商業體，航拍中一定會出現的南部商務區，還有綠地花園，文創小鎮。記憶中充滿肆意生命力的家鄉也越來越遠。

——這個時候，縣城是一種地理變化帶來的空間上的感受。

再一次獲得親切的熟悉感卻是在離這個地方1200多公里的北方城市裡，後來聽上去可能會有點扯，但那一刻的情況是這樣，眼前是一大群類似於孤島的拆遷樓，路邊堆積著幾個漏著棉花的破沙發，這時一個大叔光著膀子，騎著尾箱改成音響，並驚天動地播放著《小蘋果》的電瓶車呼嘯而過。

有人唱「愛上你的每個瞬間，像飛馳而過的地鐵」，而那時的我大概是「關於童年的每個瞬間，像飛馳而過的地鐵」，那一刻我幾乎沒有延遲地想起了小時候總能在菜場旁邊見到的盜版碟小攤，支起一個簡易桌子，桌上密密麻麻地碼著各種熱門電視劇、電影的DVD碟片，還有很多明顯是自己刻錄的、沒有曲目目錄的光禿禿的車載CD碟片，為了吸引路人的注意，旁邊會誇張地架著一個連著音響的DVD機，震天動地地放著一些當時最火的音樂。

要說不一樣，他們當然不一樣了，南北方的縣城由於氣候和地理條件有很多不同的地方；但是當然都一樣了。

——這時，它的內核是一座關於野蠻生長的精神堡壘。

我想起了一個樂隊，他們叫五條人，他們來自海豐縣城，一個據說「民風彪悍、遍地爛仔」的傳奇縣城，他們做過一張專輯，叫《縣城記》，他們寫過「農村已經科學地長出了城市」，他們還寫了「中國的縣城全部都一個樣！」他們喜歡穿人字拖勝過喜歡穿皮鞋，他們用最重的手風琴來唱最輕盈的歌曲，擺攤賣打口碟的阿茂在進貨的時候提升聽歌量；為了不和阿茂產生競爭關係的仁科選擇了在阿茂的攤位旁邊販賣盜版書，看哲學書和詩集是這位攤主的個人愛好。

因此他們身上帶了早早進入社會的江湖氣，與此同時也保留了一份野蠻生長的天真，他們唱著「可是我家裡也很窮，很鄉下」，但又唱著「我真希望，時間都錯亂，在改革開放初期經商，這樣就可以，為泰坦尼克號上的乘客，做最後的表演。」

——這個時候，縣城又成了中國式浪漫的具體化表現。（練習曲/寧波）

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