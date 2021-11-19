隨著全球通膨率高漲，我國通膨率依舊平穩，即使近兩個月創下八年半最高，但仍低於3％，眼看韓國超過3％，歐元區超過4％，美國甚至升破6％，我們通膨率卻如此平穩，與不少人的感覺有落差。我們的通膨率準嗎？到底有沒有低估？相信是許多人心中的疑問。

事實上，主計總處十多年對物價統計做了不少的改善，就以大家覺得消費者物價年增率（通膨率）怎可能只有3％這件事而言，主計總處自2013年元月起開始編製「購買頻度物價指數」，以呈現經常買、偶爾買的商品價格變化，以此來解釋感覺和事實的差異。此外，主計總處也編了富人、窮人的物價指數，以此來反映不同族群對於物價變化的感受。

就以10月而言，雖然通膨率只有2.58％，但每月至少購買一次的商品，卻漲了5.5％，這個漲幅的確比較有感。還有，這一波漲風以食物類漲勢最猛，而食物正是低收入家庭的主要開銷，窮人所受衝擊自然比較大，窮人通膨率於10月升至2.8％，比富人2.5％來得高，這項統計確實也比較接近人們的感受。

雖然，統計部門這些努力有助於釐清事實與感覺的差異，但相較於日本、韓國，我們顯然還有許多可以改善的地方，茲列舉以下四點：

第一、購買頻度分類過於粗糙：日本所編的購買頻度物價指數，在每月至少買一次這個項目下，還區分「每月大約買一次」及「每月經常購買」兩類，前者是一年買9～15次，後者是15次以上。也許有人認為反正差不多，何必分這麼細？此言差矣，編的愈深入愈有層次，就愈能看出物價變化的奧秘，以今年9月而言，日本每月至少買一次的商品，仍舊跌2.6％，在物價紛紛調漲的此刻，這很難令人信服，所幸他們有每月「經常購買」這一分類，這一分類漲了3.7％，若同樣的情況出現在台灣，只怕我們現行的購買頻度物價指數也說不出個道理，最後仍要遭人痛罵。

第二、老年物價指數迫在眉睫：日本社會比我們更早出現高齡化，他們高齡人口占全體社會已達29％，我們於2025年也將升逾20％，邁入超高齡社會，由於老年人與青年人的消費結構不同，他們在保健醫療、居住及食物的消費比重都比平均值來得高，反之，他們在教育支出微乎其微，這個消費結構會影響他們對物價變化的感覺，當社會上兩、三成人口的感覺與通膨率悖離時，這個通膨率還能反映幾分實情？不言可喻，因此日本政府早已編製65歲以上老年家庭的物價指數，隨著超高齡社會的到來，我國自應儘速研編才是。

第三、研編生活必需品物價指數：消費者物價指數（CPI）涵蓋範圍太廣，食、衣、住、行一經平均，漲跌相抵，經常也把感覺給平均掉了，為此日本編有「基礎支出」物價指數，而韓國也編了「生活必需品」物價指數，韓國挑選各類消費中屬於生活必需的項目進行編製，合計權數53％，以反映生活必需品的價格變化。日、韓這些特殊分類指數顯然更接近民眾的感覺，我國目前雖編有核心物價、不含設算租金物價等指數，惟日、韓所編的這類物價指數，我們仍付之闕如，值得參考並著手研編。

第四、檢視並反思房租指數：房租占消費者物價的權重高達14％，這說明房租變化對通膨率的起落有很大的影響力，長期以來為研編房租指數，主計總處於全國選取1,200個樣本戶，調查其房租變化，綜合得出房租指數，晚近更參採社會住宅的租金變化，這些努力雖值得肯定，惟自民國90年以來，房租指數有趨於鈍化的現象。時間數列顯示，民國70年代（70～80年）房租十年漲了31％，80年代（80～90年）也漲了25％，但90～100年卻跌了1.5％，而100～110年10月也只漲了8.7％，究竟是國內房租真的如此平穩？還是隨著都市計畫變更及住宅區位變遷，這些樣本已難以反映母體的變化，主計總處宜詳查，並運用統計方法檢視，須知，權重這麼高的房租一旦低估，通膨率必然要失真，這是非常嚴肅的問題。

在政府統計裡，物價指數的編製最為辛苦，需考慮的層面最多，其複雜度更甚於失業率，然而每逢物價上漲，物價指數總成為眾矢之的，不論懂與不懂，人們總要罵上幾句，這樣的批評有欠厚道，也沒有意義，我們相信主計總處所編的物價指數，所呈現的通膨率皆出自其專業，有其可信度，惟編製過程中或因資源不足，或因思慮未盡週延，或因調查環境有所限制，所編的物價指數仍有若干可改善之處，他山之石可以攻錯，值此通膨壓力紛起之際，行政院自應給予統計部門更多資源，用以改善物價指數，如此，政府所公布的通膨率，方能取信於更多的國人。