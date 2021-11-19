國民黨中常會無預警的避開考紀會，火速通過「同舟計畫」，擺明是為過去遭到黨紀處分者開立「大赦之門」，直接受惠者就是｢花蓮王｣及其他離異分子。這令人聯想到民進黨獨裁主席的做法，無須經過黨內初選，主席可以逕自決定2022六都市長的人選，看來國、民兩黨一個樣，誰也別笑話誰。

不是嗎？現在什麼時候了，民進黨上下全力擋公投，國民黨主席選完這麼久了竟然還在鬧家變，｢花蓮王｣得了好還賣乖，呼籲大家別再追思崇禎皇帝，還要大家跟隨劉邦，前者暗指馬英九，後者則是他力挺的朱主席。

既然號稱是忠貞的國民黨員，何以要對昔日的領導人作如此之批評？劉邦又到底好在哪裡？歷史對漢朝的開國之君劉邦個人評價並不高，這馬屁拍得震天價響，是在幫朱主席還是害朱主席？

國民黨也是，直接跳過考紀會，將黨紀處分時效縮短，對過去的離異及犯罪分子招降納叛，那還要考紀會幹嘛？黨主席一人說了算就得了，這個｢同舟計畫｣裡除｢花蓮王｣外，恐另包含有過去脫黨參選分子李縉穎，可曾透過黨內程序徵得大部分黨員同意？這艘船算得上是同舟共濟嗎？

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