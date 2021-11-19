習拜視頻會議結束，拜登究竟有沒有像新華社報導的，表明美方不支持台獨?會後，拜登在機場接受記者提問時說「它(台灣)是獨立的，由它自己做決定」，又是甚麼意思?美國堅持《台灣關係法》、「美中三公報」、「六項保證」的一個中國政策，究竟有無鬆動?上述這些問題，在台引發熱議。

美方支不支持台獨有那麼重要嗎?美方支持台獨，又怎麼樣?台灣真敢宣布建立新而獨立的台灣嗎?宣布台獨，中國大陸就會憚於美國的支持，袖手旁觀嗎?還是會立即採取斷然行動，遏止台獨?遏止台獨的可能手段是甚麼？中共攻台，美軍定會伸援？派軍攻擊中國本土，還是駐軍台灣抵禦共軍?共軍會不會以洲際導彈攻擊美國本土?會不會引發亞太核戰?新而獨立的台灣就能倖存?

美方不支持台獨又怎樣?兩岸分裂的事實就會改變嗎?兩岸緊繃態勢就會改變嗎?中美衝突就會減緩，台灣就不再是美國的棋子了嗎?亞太的地緣政治就會因此改變?美國在印太地區的利益也會因此調整?民進黨就會親中和中了嗎?

美方支不支持台獨，台灣熱議，意味著大家心知肚明，台獨根本是個假議題!美國無論支不支持台灣獨立，台灣獨立都不可能實現，台獨不過是台美政客和美國軍火商的提款機罷了!

假如美國忽然宣布廢止《台灣關係法》，猜猜看，誰會繼續主張反中仇中抗中?誰又會高喊台灣獨立?不能獨，不願統，至少要和!

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