駐日代表謝長廷於11月15日，在其臉書上發文表示：日本小學生從小就被教育過馬路時要「舉手敬禮」，這不僅是一種禮貌訓練，也讓交通事故降低。然而「幾年前」，在中國貴州省有學校仿效，卻被網友撻伐，認為是「奴性的培訓」。這讓他不禁感嘆，「有些成年人的想法」，實在令人匪夷所思。

好巧不巧，11月18日，卻有長年在台灣生活的日本作家田中美帆，於日本媒體「yahoo專欄」以《在台灣旅遊解禁前，需要知道的事，談當地交通狀況之嚴重性》為題撰文，敘寫「30多年，台灣駕駛人的心態仍未見改善。很多車輛在通過斑馬線時，根本不會禮讓行人，只要行人稍有不慎，被車輛撞到的機率很高。而且超速、闖黃燈、無視紅綠燈、轉彎不打方向燈，以及突然煞車……等等，都是家常便飯」。田中美帆在文中的最憤怒警語是：「實在太糟糕！連站著等紅燈都很危險」。

以此，對比謝長廷借「中國貴州」，感嘆「有些成年人的想法」，則田中美帆的在台親身體驗，豈不更令人加倍感嘆不已。理由是，謝長廷在其臉書上所寫的「幾年前在中國貴州省」，其實是發生在2004年，距今已17年前的「貴州山區」。

新聞背景係出於「貴州山路多，路面高低不平，很多車輛行駛在田野間，孩子們個頭小，在馬路邊穿梭的時候，司機經常注意不到，或者來不及反應」。因此，當地教育局於是規定孩子們在過馬路前要舉手，以使司機能夠注意到孩子，也能提早減速方便行人通過。

換言之，2004年起至今，在「貴州山區」的「舉手敬禮」做法，和日本學童的「舉手＋鞠躬敬禮」做法之目的一致，都是為了孩子們的安全著想。而新聞揭露後，即使曾有些酸民上網以「奴性」二字亂噴，但「貴州山區」自2004年實行「舉手敬禮」的措施以來，當地的交通，卻能一直維持著零事故，也深受家長們的支持！

看看今日台灣的車輛，只因行車糾紛，就可引爆單方、兩方或多方的立即組成「球棒隊」相互廝殺，對比田中美帆所寫的警語，真的算是非常客氣的了。大家還記不記得，半夜全家瘋看中華少棒隊的全民同心盛景？當年，紅葉與巨人少棒隊，打的是球！今日的瑪莎拉蒂「憤青們」，打的卻是血肉模糊的人頭！！

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