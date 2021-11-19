中央流行疫情指揮中心日前公布，接種高端疫苗者如有出國需求，在接種28天後仍可施打其餘3款國際認證疫苗，遭外界質疑混打有安全疑慮；對此，防疫指揮官陳時中連兩天回應，「國家有法律、藥害的相關救濟制度，我無法負責」，引發外界炮轟；後來改稱「所有相關政策，我們政務官都負政治責任」。依指揮中心最新統計，已有18名接種高端疫苗的國人混打其他疫苗，包括AZ有3人、BNT有6人、莫德納9人。

高端疫苗未經完整試驗程序且未經國際科學認證，即率爾施打在台灣77萬民眾手臂上，而今當疫情趨緩時民眾要出國，卻僅有4個國家採認，如此重大的政策疏失，指揮中心沒有預先合理判斷嗎？且由於其他疫苗供給充足，民眾對於施打高端疫苗轉趨怯步，據報傳出約24萬劑將陸續在11月底陸續過期，此種浪費資源的決策，何人來承擔？對於國產高端疫苗，政府及民進黨傾全力捍衛，對反對黨、媒體之諍言完全置若罔聞，乃落得如今的如此下場。民進黨政府護高端所為何來，應給社會一個明白的交代。

所謂「錯誤的政策，比貪汙還嚴重」，公務員貪汙固然可惡，卻僅止於個案；但錯誤的政策卻可能殃及全民、世代子孫，後遺症不容小覷。依《公務員懲戒法》第9條「政務人員」（修正前謂之政務官，懲戒處分種類僅有撤職、申誡兩種），2015年5月修正後得適用免除職務、撤職、剝奪、減少退休（職、伍）金、減俸、罰款及申誡之懲戒處分種類，以臻周全。《國家賠償法》第2條3項：公務員有故意或重大過失時，賠償義務機關對之有求償權。

2012年4月江國慶案，因重創國防部形象與民眾對於國家司法之信任，當時任空軍作戰部司令是陳肇敏即遭監察院認定重大疏失，遭求償新台幣1474萬元。此乃國家對於公務員的法律責任，仍應包括懲戒責任及因國家賠償之請求責任。

台灣疫情得以成功，乃民眾積極配合戴口罩政策，政府千萬不要沾沾自喜搶功。政府在疫苗政策出現嚴重之缺失，如初期國際疫苗捉襟見肘時，民間欲採購卻不見政府積極配合，讓人質疑官方對於高端疫苗之坦護；而今大量疫苗到位了，高端疫苗形成滯銷現象，24萬劑有可能過期，如此浪費民膏民脂，政治責任豈只下台而已？又施打高端的民眾如為出國而須加打疫苗，變成「四劑戰士」後產生不良症狀，造成生命、身體等之傷害，符合國家賠償要件時，對於公務員之故意或「重大過失」的違失責任，仍然得對之行使請求權。陳部長，您的具體政治責任請講清楚、說明白。（作者為世新大學法律系兼任副教授）

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