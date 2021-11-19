近一個月以來，美國政府高層、高階將領、國會議員接連就台海局勢發表看法，而相關智庫和媒體則出台各式假想的戰爭劇本，頻率和密度如此之大，可以說是相當罕見。但在各種看似「挺台」言行的背後，其實反映出美國部分人士面對台海局勢的焦慮和不甘心，以及實際上是在消耗台灣的剩餘價值，不便言明的則是不惜讓台灣淪為反中砲灰的期望。

美國的焦慮來自於一個公認的趨勢，那就是中國大陸最遲在2035年之前，名目上的GDP很有可能就會超越美國，軍事實力也將大幅增強。屆時中共若要武力奪下台灣，會變得更加容易，而美國若想介入，恐怕會更加困難且成本高昂。但若要因此就承認失敗或放棄台灣，美國也絕對不會甘心。

自2018年中美關係惡化以來，美國為了打壓大陸，已經到了無所不用其極的地步。然而，在幾乎用盡一切手段後，整體成效似乎相當有限，不但未能阻擋大陸快速發展的勢頭，反而還付出慘重代價。拜登上台將近一年，並沒有根本改變這個「美消中長」的態勢，尤其是在狼狽撤出阿富汗後，更顯得欲振乏力。

隨著中美對抗的趨勢長期化，外界逐漸浮現的憂慮是，在所有的常規手段都證明無效後，美國戰略決策者最終將考慮不惜以犧牲台灣為代價，迫使中共對台動武，以達到消耗大陸國力、壓制中國崛起的戰略目的。目前西方媒體積極建構諸如共軍攻台「六套劇本」等各種自我實現的預言，有意讓台海局勢不斷升溫，這不禁讓人懷疑，相關的擔憂並非空穴來風。

但在兩岸真正發生衝突之前，這些戰爭預言取得的立即效果，就是增加了美國汲取台灣財政資源的合理性。例如美國共和黨議員所提的《武裝台灣法案》與《台灣嚇阻法案》，雖然要求美國提供每年20億至30億美元的「外國軍事融資」給台灣，但實際上可能是補助和貸款性質，最終還是要台灣自己付錢。

此外，美國海軍部長日前在「阿斯本安全論壇」上表示，「中國意圖有朝一日接管台灣，不管是以和平方式或軍事手段，將會對我們的經濟安全帶來最嚴重衝擊，從而也會造成全球經濟動盪」。表面上看，這段話可以解釋成美國會為了確保半導體供應鏈安全無虞而阻止中共統一台灣。但實際上，同時也替美國要求台積電赴美設廠，間接掏空台灣的高科技產業，提供了更強的正當性。

換言之，這些看似「挺台」的言論或法案，其實反映的是「台灣終將不保」的焦慮，以及「寅吃卯糧」的思維。但這些作為長期而言都會造成某種「窮台」的效果，最終讓台灣只剩下擔任戰爭砲灰的價值而已。

美國學界的三位「台灣通」卜睿哲、任雪麗、林夏如就看出這其中的矛盾，並向美國兩黨政客建言：不要把台灣的兩千三百萬人，簡化為「反中的武器」，而是應該從長期觀點思考台灣所面對的挑戰並且給予協助，例如強化和台灣的經貿關係、深化民主交往等。以及或許他們沒有說出口的是，一個較為和平穩定的兩岸關係，會更有助於台美關係的長期發展。

畢竟長久以來，台灣「經濟奇蹟」的經驗和作為「民主化成功」的典範，無論是政治宣傳還是實質成就，都與美國的積極推動和密切維護相關。即便是作為「反共的武器」，也是「不沉的航空母艦」，而非「刺蝟」或「毒蛙」。

但現實上，目前早已毀棄民主價值、放棄民生經濟的民進黨，由於對可能失去政權極度焦慮，本身就是用「寅吃卯糧」的思維在執政。他們唯一的指望是繼續擔任「反中急先鋒」來獲得美國支持，才能繼續用「抗中保台」的口號裹脅民眾。民進黨高層害怕「美國人生氣」，早已失去引導美國從長期觀點思考雙方關係的能力和意願，只能任由兩黨政客不斷消費台灣、榨取剩餘價值。

至於如果哪天台灣再也擠不出更多的錢購買武器，或者是美國已經在本土建立了完整的半導體供應鏈，那麼美國下一步「挺台」的動作又將會是什麼? 這已經是民進黨不敢想、也無法回答的問題了。(作者為國立台灣大學政研所碩士)

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