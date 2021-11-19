中國大陸習近平總書記與美國總統拜登在11月16日視頻會晤，這是美國政府換屆後總統首次與中國大陸領導人直接「面對」。這場峰會舉世矚目也引起熱議，兩國元首談完之後會有什麼變化、台灣在中美會晤之後會扮演什麼角色，關切到兩千三百萬人民的生活。回顧上月21日拜登在美國新聞節目上稱對台灣「有所承諾」，但還未滿一個月即與中國大陸元首會晤，美國究竟可不可靠？支持民主台灣的力度有多大？值得我們深思。

從國際關係理論的「修昔底德陷阱」分析，新崛起的大國必然挑戰現存大國，而現存大國也必然會回應這種威脅，如此競爭與衝突將無法避免。從中國大陸成為當代世界矚目的大國以來，美國將中國視為潛在的首要威脅便不曾改變，而台灣問題恰恰是中國大陸的痛點，也是可以撬動中國大陸的槓桿。台灣問題作為美國制衡中國的籌碼，必然是以美國利益為第一優先，假設保護台灣安全不再符合美國利益，「當年美國能捨棄大陸與國民黨政府，現在一樣能捨棄台灣與民進黨政府」。

從中美當前的國情形勢分析，顯而易見的美國有求於中國大陸，中美貿易戰以來美國人民的生活物資，從其他國家購買導致經濟壓力擴大、民眾生活品質顯著下降。美國民眾現實的物質生活受到影響，渴望振興經濟的美國更加迫切需要與中國大陸談判，以此作為提升美國低迷經濟的方式。在此背景下思考未來幾十年後的變化，中國與日俱增的綜合國力，以及長期低落的美國經濟，將使得美國更加「畫大餅」的藉由其他槓桿，利用台灣問題作為撬動中國的籌碼，不僅成本低而且成效顯著。

從台灣未來發展的角度出發，民主自由的多元文化價值深入民心，也會知道「雞蛋不要放在同一個籃子裡」是國際關係的現實，兩千三百萬人民的未來不能倚靠單一外國。從台灣的國家安全角度思考，作為軍工復合體的美國國情，戰爭是企業盈利的手段，只要台海形勢持續緊張，就能迫使台灣不斷向美國購買武器。假設台海最終爆發戰爭，經歷戰爭毀損並在廢墟中重建的台灣，是否符合美國利益？遺憾的是還確實符合美國利益。在廢墟中重建的台灣必然產生歷史仇恨，中國將花費大量的精力維護台灣社會秩序，台灣也就能成為繼續撬動中國的槓桿，而最終受到傷害的是兩千三百萬台灣人民。

台灣是擁有民主價值的公民社會，也能夠容納自由多元的聲音，為了台灣的前途著想，為兩千三百萬的民眾設想，除了一面倒向美國之外，應當可以有自己的其他選擇。台海形勢的緊張與矛盾，對兩岸的經貿往來不是福、對於台灣的繁榮穩定也不是福。台灣的安全穩定以及經濟繁榮，才是殷殷百姓的熱切期盼。美國上個月才說對台灣有所承諾，這個月便與大陸領導視頻會晤，使得美國是否可靠令人擔憂。我們要為台灣的前景留一條後路，台灣人民要自己當家做主不為美國做嫁衣，是為兩千三百萬國民的未來多一項選擇。（作者為國際關係研究學者）

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