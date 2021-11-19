「拜習會」後台灣問題擴大發酵，美國總統拜登兩度釐清美國立場，民進黨有如洗三溫暖。拜登先說「台灣是獨立的，由它自己做決定」，民進黨欣悅不已；但拜登隨即改口稱，美國對台政策沒有改變，美國不鼓勵台獨，鼓勵他們依《台灣關係法》行事。美國不支持台獨的立場未變，現在更撇清與台獨的關係，言外之意是台灣要「自負責任」。

拜登新說法台應正視

拜登與習近平首度舉行視訊峰會，會前期望值已被刻意壓低，會談果然未獲致突破性成果，但兩大強權元首對話本身就具有高度意義，對處於冰點的美中關係發揮了「解凍」作用，雙方將成立4個工作小組積極處理貿易、氣候變遷等一系列議題。美國國家安全顧問蘇利文指出，美中關係需要持續及常態性的領袖互動指引，對管理兩國關係展現高度企圖心。

台灣問題被視為拜習會的首要議題，會中花費不少時間討論，但雙方堅持立場，互不退讓。拜登明確指出，美國持續承諾由《台灣關係法》、美中三公報、「六項保證」指引的「一中政策」；他也強調，美國強烈反對片面改變台海現狀或破壞台海和平與穩定。

習近平的回應則「軟硬兼施」，他強調台海新一輪緊張情勢，是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，美方一些人有意「以台制華」所造成，這是在玩火，「玩火者必自焚」。但他同時表態中方是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

拜習會主要目標在管理「戰略風險」，希望設立適當的「護欄」，讓雙方負責地處理雙邊關係，避免爭議升高而滑向衝突。雙方在台灣問題上的分歧雖未稍解，但美中大國關係可望逐漸定型，雙方既已充分表達國家目標及戰略意圖，同時各自畫出不改變現狀、反對台獨的紅線，應有助於共同管控台海風險。但這對台灣主體性而言將是一種傷害，台灣將更進一步受制於美中關係的動態發展。

蔡政府受到拜登「反對片面改變台海現狀及破壞台海和平」的談話激勵，總統府第一時間回應，堅持「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」原則，並重申蔡英文總統國慶演講的「四個堅持」是台灣社會最大公約數，暗示已得到美國充分的支持，並配合對大陸展現強硬立場。

台灣戰狼自負其責

外交部再度對大陸展現「台灣戰狼」的意志，痛批大陸官媒誤導、錯誤詮釋美國的發言與立場。美中高層會議後各自發布聲明已行之多年，這次北京依據慣例發布中方新聞稿，美方並未否認其內容，外交部的「戰狼外交」給人的感覺是自彈自唱，僅供大內宣使用。

台灣問題的爭議不會因拜習會落幕而停止，拜登第二天就兩度發言釐清爭議，他先表示，「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」台灣如獲至寶，媒體紛紛報導拜登向習近平表明：台灣是獨立的，自己做決定。以往拜登談話超越美國既定政策時，都由白宮或國務院澄清，這次拜登親自出面說明，稱美國「對台政策完全沒有改變」，「我說他們必須決定，他們是指台灣，不是我們。我們不會鼓勵（台灣）獨立，我們鼓勵他們依《台灣（關係）法》的要求行事，這是我們正在做的事，讓他們自己做決定。」

拜登政府不支持台獨，已由國家安全會議印太事務協調官坎貝爾7月初公開定調，拜登本人更用「不支持、不鼓勵台獨」強化語氣，更關鍵是在於美國首度使用「讓台灣自行決定」的說法，是否等於間接回應習近平，美國與台灣的台獨行動無關；同時警告台灣，台獨責任自負。拜登的新說法，台灣不能等閒視之。

民進黨執政對外關係的主要考量在維護政黨利益與權力，不惜以台灣安全為賭注，無限上綱操弄民粹亡國感、打「抗中保台」牌，美國是台灣最重要的安全及外交支柱，拜登謀求與中國共同管理衝突，對台灣的支持不會沒有底線。面對中美關係的微妙轉變，蔡政府須務實調整國安策略，在野黨也責無旁貸，必須承擔起導正的重任。