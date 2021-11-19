熱鬧非凡的雙11購物節，今年在北京高舉監管網路平台及共同富裕大纛下低調落幕，既沒有國際巨星的加持助陣，也沒有熱鬧的即時戰報，更沒有1元搶房等行銷操作，只見監管單位嚴禁虛假交易、刷單炒信、不實評價等公告事項，增長幅度果然大幅縮水。以阿里巴巴旗下天貓為例，雙11期間累計成交金額雖高達5403億人民幣，但年增率僅8.5%，約為過去3年平均值26%的1/3。

消費及房地產熄火警訊

天貓成長趨緩不全然是由於北京強化網路監管，大陸整體消費增長力道也出現放緩跡象。剛公布的10月社會消費品零售銷售統計顯示，年增率雖持續反彈至4.9%，但距離疫情前的8%仍遠。

大陸具有國內消費指標意義的十一黃金周，表現同樣差強人意。表面上各地報復性出遊潮一波接一波，但帶動的消費效果明顯不如以往。根據中國文化及旅遊部統計，黃金周國內旅遊收入較去年同期減少4.7%，只有疫情前的6成不到。考量新一輪疫情仍在持續發酵，防疫管制措施可能無法快速解除與鬆綁下，消費短期恐怕很難振衰起敝。對於高度仰賴消費貢獻經濟成長的大陸來說，是一個警訊。

原本對大陸經濟樂觀的瑞銀及高盛，先後下修大陸明年經濟成長率。瑞銀從5.6%下調至5.4%，高盛半個月中兩度下調至4.8%，連保5都有問題。兩大投行在報告中不約而同指出，消費與房地產動能萎縮，是成長下修的關鍵所在。北京堅持疫情清零政策，勢必壓抑消費動能；未見和緩的高強度監管與去槓桿化，將大幅削弱房地產在大陸經濟中所扮演的火車頭角色，短期很難找到另一股動能來填補這個空缺。

根據中國國家統計局發布的數據，2020年大陸GDP首度突破百兆人民幣，其中消費貢獻56兆人民幣，比重高達54.3%，是經濟組成中最重要的壓艙石。房地產業則貢獻7兆人民幣，占比7.3%，而這還是未加計產業關聯效果的間接貢獻。如果再把此數據算進來，粗估對經濟貢獻至少高達1/4。

這些數字充分凸顯消費及房地產在大陸經濟中占有舉足輕重的地位。一旦支撐經濟的兩大引擎同時熄火，經濟數字自然不會好看。難怪瑞銀在報告內要加個但書，倘若大陸「零確診」的防疫政策拖得更長，或房市調控造成萎縮的程度超乎預期，那麼明年大陸GDP增速可能不會是5.4%，而是4%。

潮水退去 台灣沒穿褲子

隱憂並不只在內需市場，外貿在歷經今年的驚異奇航後，明年恐怕會趨於平淡。10月IMF公布的經濟展望報告指出，全球貿易成長率將從今年的9.7%大幅滑落至明年的6.7%，整體縮水3%。WTO用來觀測全球貿易趨勢的商品貿易晴雨表，第3季最新指數來到99.5，不只較第2季110.4大跌10.9點，也是今年以來首度跌至基準線100以下，顯示全球商品貿易在強勁反彈後已經開始放緩。這也意味著自疫情發生後撐起大陸經濟一片天的出口，明年可能再也無法維繫大陸的經濟榮景。

種種跡象都顯示，明年大陸經濟成長難有樂觀理由。及早預擬對策因應可能的風險，恐怕是北京當務之急。尤其全球貨幣政策開始慢慢轉向，更不能輕忽明年經濟增長的逆風。原因很簡單，當資金環境逐漸從寬鬆轉為緊縮，貨幣及財政政策的操作空間也會被大幅壓縮。隨著操作難度提高，刺激經濟的效果也會大打折扣。更不用說在貨幣政策轉向初期，各國步調難以一致，分歧化的結果會加劇經濟波動，這些都是北京須留意之處。

必須提醒，民進黨政府一直吹噓台灣出口創新高，經濟表現有多好，卻漠視兩岸經貿高度連動的事實。也就是說，今年前10月台灣出口雖創下3642億美元的新高，但其中高達42.5%的比重來自大陸。兩岸經貿鏈結日益加深，如果明年大陸經濟迎來增長逆風，台灣經濟恐怕不會好。只會唱衰大陸的蔡政府得回到現實，正視大陸經濟下滑可能帶來的逆風。不要等潮水退了，才發現原來自己沒穿褲子。