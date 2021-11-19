衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中致力於防範新冠肺炎傳染，成為許多台灣人心目中的典範，但如以世界衛生組織（WHO）「不錄用癮君子」的政策為指標，再考量台灣的防制菸害工作成效、與國際社會接軌及維護國際形象等，身為衛生及社福最高行政首長的陳時中必須在戒菸或請辭下台之間做抉擇。

面對新冠肺炎大流行的威脅，國人莫不戰戰兢兢、謹小慎微，網路卻狂傳陳時中與友人「無罩、零距、高歌、暢飲」的歡樂影片，但在民進黨一路護航、包容之下，陳時中安然無事，國人也莫可奈何。但陳時中在室內吸菸一事已對個人形象造成傷害，無論從法制面、社會責任、道德面，全體國人、特別是陳時中個人必須嚴肅面對。

據新聞報導，陳時中本人並未否認吸菸，也承認抽菸的壞習慣確實是應該要改，不過改很久也改不掉。面對記者詢問是否要戒菸？他四兩撥千斤回應，「你管的比我太太還嚴。」不過會慎重考慮。雖然董氏基金會第一時間發布聲明，「肯定部長專業能力絕不會因個人吸菸行為而折損，但違反《菸害防制法》規定，在禁菸場所吸食菸品，應該依法處分」但整個事件宛如花邊新聞，幾日過後儼然已成為過去式。

台灣自詡是「公衛大國」，並積極與國際接軌，爭取參與WHO，但單以陳時中吸菸一事就不符合WHO的低標。WHO訂定的《菸草控制框架公約》（FCTC）於2005年2月正式生效，台灣雖非WHO會員國，為宣示與國際同步接軌的決心，經由總統批准，立法院通過FCTC公約，積極推動各項防制措施。

WHO秘書處同年就採取「不聘僱吸菸者或其他菸草使用者」政策，所有申請工作者必須回答「你吸菸或使用菸草產品嗎？」、「如你目前吸菸或使用菸草產品，假如被WHO錄取聘僱，你還會繼續嗎？」兩個「是的」答案就等同「失格」。依WHO的標準及具體措施，陳時中顯然無法達標，諷刺的是，當前台灣的菸害防制卻在他的工作職掌範圍之內。

WHO說明，使用菸草會上癮，沒有安全的使用方法，也無法訂出安全標準，這意謂了即使最低度暴露，菸草物質及吸食菸草都會造成傷害。WHO位居全球防制菸草傳染運動的最前線，有責任確定在所有工作中都反映出來，包括了聘僱措施，以及WHO與所有員工投射出的形象。WHO強調，WHO不能予人使用菸草「正常化」的印象，聘僱政策必須充分反映此點。至於政策公布前吸菸的員工，WHO鼓勵立即戒菸，並提供一切必要協助。

菸草每年造成全球800萬人死亡，其中700萬是直接使用者，120萬是不吸菸的二手菸受害者。全球13億菸草使用者中，80%來自中低收入國家。在台灣，每年約有2萬5000人死於吸菸，近3000人死於二手菸害，平均不到20分鐘就有1人因菸害而失去生命。

防止菸害的最有效途徑之一就是減少吸菸人口，當包括董氏基金會等社團全力推動禁菸、戒菸運動時，公眾人物的錯誤示範往往成為防制菸害的破口，使各界的努力功虧一簣。負責抗疫重任的陳時中過去1年多來是曝光率最高的政府首長，再加上主管菸害防制工作，更不能輕忽自己吸菸所造成的負面效應。

當各界的關注焦點放在新冠肺炎的威脅時，菸草危害人類生命與財產的現象未曾絲毫停頓、降低，無論從個人健康、提升台灣公共衛生、與國際接軌、維護國際形象等各面向考量，陳時中都必須戒菸，不想戒或戒不掉，那就請打包走人，另換跑道。