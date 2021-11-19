中國大陸40多年的改革開放，表層的說法是解放思想、摸著石頭過河、讓一部分人先富起來、會捉老鼠就是好貓、科學發展觀等等，但從深層裡來看，應是「政治主要是為經濟發展及人民富裕而服務」、「實質舵手是市場而非政府」、「各級政府官員的績效大都改用可以量化的經濟指標來評斷衡量」等這幾項本質。因此，發展是硬道理、富起來是硬道理，解放思想是硬道理，迄無人能攖其鋒。

儘管40多年改革開放的成果極其巨大且明顯，絕大多數大陸老百姓也都深受其惠，但並不是沒有負面效應的。

具體來說，公權力的貪腐、貧富差距過大、社會風氣與價值偏差、大企業壟斷性的競爭、土地及房地產炒作、底層勞工待遇不善、就學就醫不易、環境品質惡化、國際貿易糾紛增多、西方國家抵制等都是無法掩飾的問題。這些問題無一不是北京須謹慎面對與處理的。

大陸國家主席習近平在9年前掌權時，上述這些問題中有一些就已經相當尖刻地存在，另一些問題也已冒出頭來快速蔓延。

所以，大陸在持續推動改革開放的同時，深入的反貪腐整頓、法治社會建設、革命初心再建、生態文明推廣、快速追趕美國的軍事差距、積極參與相關國際標準與規則制定等，有針對性、有計畫、有目標的「寧靜革新」早已以極大的決心與魄力在努力落實。

今年中國共產黨成立一百周年的歷史段落，巧合的成分居多，應該是40多年的改革開放正好到了一個必須總結經驗，必須全面賦予新動能、新方向，否則不足以解決內外兩大環境中出現的新型挑戰的歷史拐點已來到。於是乎這份《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》出現於世人眼前。

中國特色、四個自信（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）、共產黨領導、共同富裕、精神文明、生態友善、社會主義、國家統一、有所主張地國際融合等是這一份決議文的主要精神及內涵，也應該會是大陸在未來30年內達成所設定的「社會主義現代化」、「建設社會主義現代化強國」這兩項目標的標誌性指導原則。

當我們看到世界上很多國家在漫長而艱辛的發展道路上陷入「中等收入陷阱」，走入「失落的二十年」，甚至不進反退時，看到大陸這一份國家發展的藍圖，或可說是一份詳細的路徑圖時，真有謀國不易之感。中國大陸若卒底於成，國家發展與治理的國際典範必定轉移。

（作者為前駐紐西蘭大使）