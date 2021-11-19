蔡總統18日主持空軍F-16V Block20型機性能提升接裝典禮，但表面風光的背後卻有難以掩飾的隱憂，包括預算不足、部分設備如頭盔和電戰莢艙採購數量不足、飛行員數量不足等。也有專家稱F-16V的性能可使我國總體戰力提升1.8倍，真有這麼強嗎？

2006年美國1架F-22在6周之內陸續和總數達144架的F-15及F/A-18進行對抗演習，戰果是2：144。2017年在希臘舉行的大西洋三叉戟演習中，1架F-35直接碾壓3.5代飆風、颱風和F-15E戰鬥機，對抗的結果以18：0擊敗飆風、以19：1擊敗颱風、以16：1擊敗F-15E。這說明了F-16V戰機性能提升1.8倍或2.45倍是遠遠不夠的，非匿蹤戰機面對匿蹤戰機是多麼脆弱，花人民那麼多的血汗錢買F-16，2026年前全數交貨後，總數207架的F-16V將使我國成為全球擁有F-16V戰機最多的國家，但面對共軍匿蹤戰機例如殲-20，仍將毫無招架之力。

然而，F-22被擊落的案例不少。最著名的應該就是美軍以EA-18G電戰機擊落了1架F-22。EA-18G不僅有強大的電子作戰設備，還裝備了強大的武器系統，最遠可在160公里之外干擾對手的雷達或電子設備。EA-18G之所以能夠獲勝，就是因為其電戰設備癱瘓了F-22與作戰體系的聯通，在狗鬥（Dog Fight）的階段中，匿蹤與非匿蹤戰機的差別不大。而國軍建構了完善的作戰體系了嗎？完全沒有！

假設空軍派出4架編隊的F-16升空，一旦通信被共軍遮罩干擾，就是4隻得不到體系協助的孤鳥，很容易被共軍預警機、電戰機、戰鬥機協同擊落。更別提匿蹤的殲-20了！即使我們的F-16V雷達做了極大程度的性能提升，例如加裝主動相位雷達，難道靠這個就能發現並擊敗共軍匿蹤和非匿蹤戰機？這就是國軍沒有建構三軍聯合作戰體系的證據：有了戰鬥機卻忘了研發或採購眼睛（雷達）。

若要組建一套有效的雷達體系，這些雷達必須能夠組網，從不同方向偵知敵機。此外還要組建一組不發射電波的被動雷達體系（像是手機基地台），只要敵機與基地或僚機聯繫就會被我感知。

或許有人會說，國軍不是有樂山雷達站嗎？去年10月蔡總統也曾視察樂山「鋪路爪」大型相位陣列雷達。但是鋪路爪從1970年代開始研發，技術已經落後，信號處理能力不夠好，更無法處理匿蹤戰機信號，而且容易被共軍干擾。最致命的是，鋪路爪體積龐大、位置固定，戰時絕對是首選目標。—旦共軍發動襲擊鋪路爪，國軍的資料鏈系統就掛了。為了盡可能避免被攻擊，國軍在雷達站周邊部署了天兵雷達系統、麻雀飛彈、天弓防空飛彈以及35快炮。但是在戰時，這些防空系統都將和鋪路爪一樣被癱瘓殲滅。

蔡總統公開參加空軍新戰機接裝典禮固然很好，至少空軍拿出了實質的東西；相對於數天前，她沒有參加海軍潛艦國造安放龍骨儀式，應該是對潛艦國造的不信任。

總之，政府把錢撒在軍備之上絕不是好主意，明眼人都看得出來蔡政府打算與中國大陸競爭軍備的企圖，雖然嘴巴上沒講。無論是主動或被動，及早回頭，把重點擺在民生經濟發展才是硬道理。（作者為台灣國際戰略學會研究員）