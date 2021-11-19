中美元首線上峰會「拜習會」甫結束，各方都在關切中美對台灣問題的立場是否調整之際，外交部18日宣布我國「駐立陶宛台灣代表處」正式成立並掛牌運作。這也是我國在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，對於這個「突破」，中國大陸將如何出手處理，蔡政府在得意之餘，恐怕也得提高警覺。

中國大陸先前曾強烈反對我方在立陶宛以「台灣」為名設處，並以召回大使對立陶宛祭出制裁措施，如今「台灣代表處」正式掛牌，而且台灣經貿投資考察團也訪問立陶宛，並簽署了6項合作備忘錄，到目前為止，顯示兩岸在這一回合的外交戰中，北京吃下了敗績。

雖然立陶宛駐中國大使被召回，但在台灣設處一案上立陶宛並沒有向中國大陸讓步，堪稱贏了此回合。雖然大陸外交部18日晚間針對此事發表回應，聲稱立陶宛政府執意製造「一中一台」，性質極為惡劣，中國政府後續將採取必要措施，由此產生的一切後果由立陶宛負責。但是根據往例，最後的苦果卻往往由台灣承擔。

立陶宛在此局勝出的關鍵在於：第一，搭上國際反中的順風車，得到美國力挺。第二，成功地模糊焦點，獲得歐盟奧援。第三，立陶宛本身對中國大陸所求不多，無欲則剛。

首先，美國在川普總統時期，為了維護獨霸地位，強力打擊中共。拜登上任後順勢而為，在國際間營造反中氛圍。立陶宛為了對抗俄羅斯，藉由反中舉動討好美國，以換取美國的援助。美國副國務卿薛曼、國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文先後向立陶宛表達美國的堅定支持，使立陶宛面對中共的反制有恃無恐。

其次，中國大陸強烈反對本案的焦點，其實是蔡政府以具有台獨意識的「台灣」名義設立代表處。立陶宛卻刻意將爭議焦點由「台灣」轉移至「設立代表處」，並公開聲稱未違反「一中政策」，因此獲得歐盟支持。因為既然我國已在歐盟其他國家設立代表處，當然可以在立陶宛設立代表處。

在16日舉行的拜習視訊峰會中，大陸國家主席習近平強調絕不容忍台獨，美國總統拜登也表示美國不鼓勵台獨。但是「台灣代表處」具有高度的台獨意涵，北京沒有舉出我政府在其他國家設立「台北代表處」的先例來反對立陶宛「改變現狀」，可說是北京的一大敗筆。

第三，立陶宛人口只有280萬，對大陸需求有限。其貿易對象一向以俄羅斯、拉脫維亞、瑞典及波蘭為主，地理上距中國大陸遙遠，經貿往來亦不密切，所以根本無懼於與中共決裂。反倒是因為同意我政府設處，換得台灣提供經貿利益，堪稱因禍得福。

雖然北京對立陶宛的反制到現在為止可說是徒勞無功，但戰局是否就此結束尚難逆料。目前我與宏都拉斯的邦交出現警訊，如果陸方再從中使力，或許真能誘使宏都拉斯轉向。若宏都拉斯真的斷交了，蔡政府形同是以官方的「中華民國大使館」換取非官方的「台灣代表處」，因小失大，得失之間該如何計算呢？不過，對排斥「中華民國」的台獨人士而言，此舉或許正中下懷。

（作者為退休大使）