在二戰之前，美國贏了大多數的戰爭，從對印第安人的戰爭到以孤立主義為名的領土擴張戰爭、到一戰與二戰為止。冷戰開始，美國與蘇聯在全球爭霸，戰爭領域從熱戰擴散到輿論戰、金融戰、網路戰、科技戰等，美中的衝突與競爭類似。

在拜登與習近平會談後第二天，記者問他和習近平關於台灣議題的進展時，他說「什麼都沒有（nothing）。」從這句話就可以看出，美國正在打一場不會贏的戰爭，既然什麼事都沒有，那麼就不會有戰爭；沒有戰爭，何來輸贏呢？這是美國不會贏得戰爭的第一個原因。

以阿富汗戰爭為例，美軍幾乎贏了每一場戰鬥，但是輸了整個戰爭。誰贏了呢？軍工複合體贏了。甚至於可以說，戰爭利益集團綁架了美國國家政策。美國常年發動戰爭形成了一條利益龐大的軍工復合體產業鏈，美國大量依賴軍工企業、豢養的議員、軍火承包商、智庫學者、兩百多萬的軍人、兩千多萬眷屬，構成強大的戰爭利益集團。

在鈔票和選票雙重加持下，兩黨議員與智庫學者從不同角度為軍火商們發聲，日益推高的軍費法案往往能夠得到國會批准。源源不絕的武器必然生產過剩，戰爭不但能促進武器外銷，還能刺激美國國內經濟和就業，更多政客遊說並推動軍火產業和鷹派外交。

巨額的軍火利潤推動戰爭利益集團從根本上綁架美國政策，如果沒有戰爭，軍工複合體會成為美國財政的巨大負擔。因此，美國必須「好戰」，剛剛才離開阿富汗，馬上就介入台海。

美國不會贏的戰爭的第二個原因是沒有明確的戰爭目標，沒有明確戰爭目標的意思是連戰鬥（熱戰）都不會有，只有對抗或競爭。沒有熱戰（戰鬥）的戰爭是什麼呢？就是冷戰！是的，美國正在傾全國之力推銷並開展這場沒有贏家的新冷戰，對抗或競爭是美中新冷戰的代名詞，而且台灣就在風暴圈之內。

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