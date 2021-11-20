陸軍金防部一名軍事訓練役役男，因為操課時打瞌睡，遭到連隊幹部施以不當管教，陸軍司令徐衍璞得知後，立即將上校大隊長以下9位主官管調離現職，並移送法辦，處分可說相當嚴厲。

軍事訓練役役男下部隊歷練，是國防部軍事訓練役改革的重點，為了接訓這些士兵，陸軍司令就再三告誡嚴禁凌虐、體罰部屬，言猶在耳，但令人不解的是，當士兵在遭到不當管教時，軍官幹部在哪裡？是管不動士官，還是根本沒有隨隊操課？連長的責任更要追究，是縱容？是默許？還是單位傳統？年輕幹部血氣方剛，分不清「教育」與「教訓」的差別，顯見部隊的軍法紀觀念及幹部考核確實出了問題。

國軍曾經因為不當管教，付出慘痛的代價，尤其前幾年的洪仲丘事件，讓國軍元氣大傷，連「軍法權」都交了出去，近幾年因台海情勢緊張，國軍面對中共的威脅表現出「不畏戰、不示弱」的態度，重新獲得民眾的支持，好不容易走出陰霾，不料陸軍發生不當管教事件，民眾罵成一片，陸軍形象大傷，招募以後會更困難，重點是命令無法貫徹到基層，陸軍司令震怒不是沒道理的。

現在因為「少子化」的關係，每個孩子都是父母的寶貝，不論「志願役」或「義務役」，人力資源都非常稀珍，幹部操課時要嚴格、安全，平日生活要照顧，不可有差別待遇，經國先生在擔任總政治部主任時，嚴禁打罵士兵，並曾說：「打在官兵的身上、痛在父母的心上、記在政府的帳上、笑在敵人的臉上」，經國先生的諄諄教誨，國軍的各級領導幹部能不時時警惕？

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