「我誠心建議你等一下小心說話，你有權保持沉默，否則所說的一切，都可以在法庭上作為指控你的不利證據。許處長，你的身家安頓好了嗎？聽說你太太希望你早點退休，所以，請你看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是要成全你呢？」以上是「重啟核四」公投領銜人黃士修，於18日下午在中選會主辦的第二場電視意見發表會中，代表正方發言的部分內容。黃士修以「如果」預先告知許永輝，在他進行反方陳述時，如若說出任何「核四有問題」的話，將立即告他瀆職！

會後，台電即於當晚發佈聲明表示：「黃士修對許處長公然威脅，甚至提到家人，意圖使台電主管噤聲，他們表示最嚴厲的譴責」，台電同時也強調：「真相不會因為恐嚇而改變」。緊接著，蔡英文總統也於19日，透過臉書嚴詞譴責表示：「中選會舉辦發表會，是讓正反方充分表達意見，也讓社會可以了解公共政策。人身攻擊或恐嚇威脅，只是傷害台灣的民主，並無法說服任何人」。而民進黨新北市議員張志豪，也趕在昨日下午，赴新北檢控告黃士修「恐嚇、涉嫌危害他人。

首先，根據《刑法》，言詞恐嚇內容之實踐與成立，「必須是犯罪行為人，確有實質支配與造成恐嚇傷害之可能性」。易言之，言詞恐嚇之內容，需就「常人的感受」，認知該言詞恐嚇者，實際確有能力使恐嚇傷害之「惡害」有可能真正發生，如此，才符合「致生危害於安全者」的刑責約束。對此，即曾有律師幽默舉例：若詛咒他人受到「天打雷劈」，則除非詛咒者本身就是「雷神索爾」，不然，由於該「詛咒」係屬常人之無法控制、實施達成，因此，基本不構成《刑法》第305條恐嚇罪之犯行。

其次，「訴訟、提告」乃為國家賦予人民之正當訴訟權利的行使法益。而「訴訟、提告」的權利行使，亦僅有成立、不成立，或誣告與否的法律判決結果。因此，就實務上觀之，基本也不至於有人會因為「揚言提告」，而構成刑事恐嚇的罪責成立。

反之，同樣是台電，同樣是為了核四公投，立委范雲於11月16日公開要求（警告）台電：「不要放任前核四廠長王伯輝到處放謠言」。然王伯輝前廠長，係是以其畢生之實戰經歷，親自挺身見證：「核四安全」，竟被范雲警告。而對此一違常之「禁言」警告，台電沒敢以「最嚴厲的譴責」，去譴責范雲的公然侵犯言論自由之基本人權保障；蔡英文自然也沒有「嚴詞譴責」那些，對王伯輝前廠長與黃士修進行凌虐式「人身攻擊」的霸凌羞辱者。

依此觀之，台灣民主與法律的基本觀念養成，是不是猶然與網路時代的肆意攻擊速度，有著天差地別的「罪與惡」的距離！？

2009年12月12日，時為民進黨主席的蔡英文曾放言強調：「不能夠因為政府恐嚇，就剝奪人民主張言論自由的權力」！立委范雲擁有的是至高的法律/案議決權以及言論免責權。是以，3＋11的一聲令下、中研院的外文更名、公然抹紅清大、喝斥多位知名學者下台，乃至於帶頭高聲驚呼「重啟核四將是個災難」……，試問：這就「常人的感受」而言，有無足以使人「心生恐懼」？

結果，今年的520就職週年當天，內政部次長陳宗彥就以「防疫副指揮官」的身分，用打假與防疫之名，「恐嚇」人民如若敢散佈由「政府認定」的所謂「假消息」，就得面臨3年徒刑或300萬元罰金。眼見政風走板至此，人民敢不敢反問：到底是誰在「恐嚇」誰呢！？

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