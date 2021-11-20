外交部17日發布新聞稿，駁斥大陸《環球時報》指控台灣網軍介入宏都拉斯總統大選。外交部指出，中國官方媒體《環球時報》罔顧新聞從業守則，一再公然散布假新聞，企圖破壞友邦與我國的邦誼，這種典型由「無良印品」炮製的假訊息，令人不恥。

外交部聲稱，《環球時報》充其量只是共產黨的傳聲筒，不是真正的媒體；外交部強烈譴責《環球時報》的不實指控及惡意誹謗，並呼籲國際社會共同唾棄。

外交部發出此篇新聞稿不無可議之處。首先，對於《環球時報》的報導，根本不必駁斥。它是根據美國《時代》周刊16日的報導，指稱在推特上至少有317個虛假帳號，散布詆毀宏都拉斯在野黨「自由重建黨」候選人卡斯楚的虛假信息，並呼籲選民不要投票給卡斯楚。

《環球時報》聲稱順著網軍線索進行簡單追查後，發現有「台灣民進黨當局的鬼影」。但這只是《環球時報》的臆測，並沒有指稱這些網軍是外交部所屬，也沒有指稱係由外交部指使。外交部卻立即跳出來辯駁，反而讓人產生「此地無銀三百兩」的疑惑。

其次，外交言詞講求真憑實據，而且用詞高雅莊重。外交部指稱《環球時報》是「無良印品」，是共產黨的傳聲筒，不是真正的媒體。顯然是意氣用事，發出情緒性的言詞，反而顯得自己有失風度。

《環球時報》言論偏激人盡皆知。堂堂中華民國外交部，竟然跟如此這般的一個大陸媒體一般見識，還打口水戰。簡直是貶低自己的高度與身價。實在不是明智之舉。

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