為響應國產的高端疫苗，立委高嘉瑜與蔡總統、陳建仁副總統都很大方地捲起袖子注射了兩劑高端疫苗，然後是70多萬人次的民進黨與蔡英文支持者跟進。由於認證高端疫苗的國家少，指揮中心日前宣布，因應民眾出國需求，曾接種高端疫苗者可混打其他國際疫苗，引發外界質疑，打高端者恐「白打了」，接種高端的民進黨立委高嘉瑜在政論中更批評，「政府應該要道歉」。

高嘉瑜原本在臉書公開表示「打高端的朋友賺到了！」出國可以再補打2劑AZ、BNT或莫德納！4劑最快解鎖，保護力最完整，心動不如馬上行動。但事實證明，打高端者恐「白打了」。

名嘴陳揮文不只一次的調侃奚落高嘉瑜：「到底是賺到了什麼，有人因此犧牲性命是賺到棺材嗎？你到底在說什麼？」「明明就是白打+重打，說什麼補打，委員真是說的比唱的好聽」。高嘉瑜後來修改臉書內容，把「打高端的朋友賺到了」改成「打高端的朋友照過來」，以平息民怨！

一開始在野黨對高端疫苗嗤之以鼻，高嘉瑜還是把手臂獻給高端，即便高端被世衛組織公開婉拒，她還是呼應蔡政府的用手臂接受高端疫苗注射。現在要出國得再補打兩劑國際認證疫苗，高嘉瑜轉為批評「政府應該要道歉」，她同時強調，混打、重打有差別，安全性令人質疑。而陳時中好像不當一回事，自己也無能為力解決高端善後問題，甚至表示「這沒有什麼要道歉的」。

高嘉瑜一心擁抱高端，現在卻遇到雙手一攤不想負責的陳時中。她除在臉書上埋怨外，卻不能對民進黨高層發牢騷與公開抗議。高嘉瑜面對這麼「霸道的我的黨」能怎樣？只怪自己當初選錯郎！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※